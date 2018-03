Daně, školství, důchody... ČSSD a ANO mají stále rozpory, Hamáček vidí vůli hledat shodu

Hamáček novinářům řekl, že u některých oblastí byla shoda nalezena relativně rychle. Konkrétní posuny, které přinesly rozhovory o daních a financích nechtěl šéf ČSSD komentovat, připustil však, že v této oblasti panují mezi oběma subjekty vyjednávajícími o vládě největší rozdíly. "Dohodli jsme se, že nebudeme ty posuny konkrétně komentovat, ale platí, že je velká vůle hledat shody," řekl.

Obecná shoda panuje mezi ANO a ČSSD v oblasti zdravotnictví, uvedl po jednání příslušného expertního týmu ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO). "Kdybychom šli do většího detailu, tak bude diskuse o podobě jednotlivých zákonů. V tom rámci, co by se mělo udělat s Českem ve zdravotnictví, shoda víceméně panuje," řekl novinářům. V expertní debatě podle něj nepřišla řeč na personální změny ve zdravotnictví, ČSSD přitom v minulosti kritizovala zejména odvolání ředitele ostravské nemocnice Svatopluka Němečka, který byl dříve i ministrem zdravotnictví za sociální demokraty.

Sociální demokraté mají na pátek naplánovanou schůzku, kde by měl Hamáček dostat výstupy od všech expertních týmů. "Všechny ty sporné body potom přeneseme na politickou úroveň a budeme o tom jednat s vedením ANO," uvedl. Rozpory jsou podle něj i v oblasti důchodů, diskutuje se nadále i o školství.

Nominace do vyjednávacích týmů nejsou podle Hamáčka politické, nelze z nich podle něj vyvozovat personálie. "My jsme hledali mezi sociálními demokraty odborníky, jsou to odborné nominace. Cílem členů týmů je, aby zpracovali odborná stanoviska, na základě kterých budou vedena politická jednání na úrovni vedení obou stran," uvedl.

ANO a ČSSD vyjednávají o menšinovém kabinetu, důvěru ve Sněmovně by pak měli projektu pomoci získat poslanci komunistů. Pokud vyjednávací týmy ANO a ČSSD naleznou shodu, koaliční spolupráci ještě bude muset schválit sjezd ČSSD a následně nejspíš i vnitrostranické referendum.