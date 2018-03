Děsivá množírna v Kamenici. Policie obvinila muže a ženu, týrali psy zvlášť trýznivým způsobem

Kvůli týrání psů v Kamenici nad Lipou obvinili kriminalisté muže a ženu, jimž je oběma 67 let. Při domovní prohlídce 31. ledna našli policisté s veterináři v jejich domě přes 200 psů malých plemen. Část psů byla v boxech a klecích, byli podvyživení, nemocní a znečištění. Oběma obviněným za to hrozí až pětileté vězení. ČTK to dnes sdělila mluvčí policie Stanislava Miláčková. Případ kriminalisté pořád vyšetřují. Psy si hned po zásahu rozebraly útulky.