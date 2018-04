Dnes je poslední den na podání daňového přiznání. Kdy čekat pokutu, pokud nestíháte?

Lidé a firmy zatím do čtvrtka odevzdali 1,54 milionu daňovýchpřiznání za loňský rok. Z toho fyzické osoby podaly 1,36 milionu přiznání a firmy 179.000. Vyplývá to z údajů Finanční správy. Přiznání je třeba letos odevzdat do dneška, v případě využití služeb daňového poradce do 2. července.