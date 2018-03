Do projektu proti šikaně se zapojilo téměř devět set škol, tvůrci chystají expanzi na Slovensko

Do projektu Nenech to být, který dává dětem možnost na webu upozornit na šikanu mezi spolužáky, se za rok jeho fungování zapojilo 846 škol. Žáci přes něj poslali 978 oznámení. Projekt loni spustili studenti z gymnázia Brno Vídeňská a podpořilo ho ministerstvo školství i Linka bezpečí.

Celkem je v Česku přibližně 5500 základních a středních škol, na které chodí zhruba 1,34 milionu žáků. Autoři projektu nyní shání peníze na kampaň, kterou by chtěli projekt dostat do většiny škol v Česku. „Zároveň se chceme zaměřit na rozšíření povědomí o aplikaci hlavně mezi samotnými studenty. Zvažujeme i expanzi na Slovensko, odkud nás kontaktuje mnoho škol i dětí,“ řekl David Špunar.

Zpětná vazba od ředitelů škol, rodičů i samotných žáků autory inspirovala také k založení společnosti FaceUp, která vyvinula aplikaci FaceUp.com pro školy v USA. Podle dalšího z vedoucích startupu Jana Slámy je tam šikana ještě větší problém než v ČR. „Každý den tam nejde 160.000 dětí do školy proto, že se bojí o své bezpečí,“ uvedl. Novou aplikaci nyní třináctičlenný tým testuje na prvních amerických školách.

Na webu Nenech to být mohou děti anonymně nahlásit nejen šikanu, ale i drobnější potíže se vzájemným chováním spolužáků. Záměrem je zabránit rozvoji šikany do násilných forem a pokusit se ji řešit hned v zárodku. Školy se musí do systému registrovat. Sami studenti či rodiče se do systému registrovat nemusí.

Projekt spravuje Linka bezpečí, která zároveň slouží jako pojistka pro případy brutální šikany nebo eskalujících problémů. Její konzultanti jsou k dispozici nepřetržitě celý rok.

Loni se na Linku bezpečí obrátilo kvůli šikaně asi 1700 dětí. O rok dříve to bylo přibližně o 300 víc, v roce 2015 naopak o 400 míň než loni. Podle jejího vedoucího Petera Porubského zmiňují děti hlavně velký strach vyhledat pomoc, protože jim agresoři vyhrožují. „Nenech to být je pro ně bezpečnou cestou, jak na ubližování ve třídě upozornit jednoduše a anonymně,“ myslí si.

Velkou diskusi o šikaně vyvolala kauza učitelky Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze, která zemřela v lednu 2016. Trojice studentů školy ji zřejmě šikanovala delší dobu, některé incidenty jejich spolužáci natočili na mobilní telefony. Policie mezi jejím úmrtím a šikanou neprokázala žádnou souvislost.