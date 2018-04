Do strany vstoupil v roce 1983 a spolupracoval s StB. Zajímavosti o předsedovi KSČM Filipovi

Do komunistické strany vstoupil v roce 1983, v letech 1984 až 1990 byl poslancem Městského národního výboru v Českých Budějovicích a v letech 1994 až 2002 členem městského zastupitelstva v Českých Budějovicích. v letech 1990 až 1992 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR; od června 1996 do rozpuštění v roce 2013 a od voleb v témže roce je členem Poslanecké sněmovny, mimo jiné v ní působil jako předseda poslaneckého klubu KSČM. V letech 2004 až 2005 byl místopředsedou KSČM

Vojtěch Filip podle archivních dokumentů spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností (StB). Podle soudního rozhodnutí z 90. let ale nešlo o vědomou spolupráci. Filip sice pro tehdejší rozvědku pracoval, nevěděl prý ale, že organizačně spadá pod StB.

Filip si dlouhodobě udržuje pověst pragmatického politika. Například podle polistopadového předsedy KSČM Jiřího Svobody je obratný „technik moci“. Občas je ale právě kvůli tomu terčem kritiky. Jako dosud jediný komunistický politik samostatné ČR získal vysokou ústavní funkci, když se opakovaně stal místopředsedou Poslanecké sněmovny.

Do nejvyšší stranické funkce nastoupil po rezignaci dlouholetého šéfa komunistů Miroslava Grebeníčka, který strávil v čele KSČM 12 let (červen 1993 až říjen 2005). Pod Filipovým vedením se komunisté vždy dostali do Sněmovny, před pěti lety dosáhli druhého nejlepšího polistopadového výsledku, když získali 14,91 procenta hlasů a 33 poslanců (vůbec nejúspěšnější strana byla v roce 2002, kdy měla 18,51 procenta a 41 mandátů).

Za Filipova vedení komunisté zvýšili svůj vliv, a to především před volbami v roce 2006, kdy v parlamentu často fungovala nepsaná koalice ČSSD a KSČM. Významným mezníkem se pro komunisty staly krajské volby v říjnu 2008, po nichž se díky koalicím s vítěznou ČSSD v některých krajích poprvé od roku 1989 začali podílet na výkonné moci.

V nedávných sněmovních volbách KSČM utrpěla debakl. Strana získala jen 7,76 procenta, což je její nejhorší výsledek. Filip následně po zasedání ústředního výboru strany řekl, že funkci předsedy KSČM v dubnu obhajovat nebude. Letos v únoru oznámil, že funkci obhajovat bude. KSČM nicméně po volbách získala několik významných postů v Poslanecké sněmovně a v současnosti vyjednává o podpoře či toleranci druhé vlády Andreje Babiše.