Dolínek: O nabídce ANO se večer nemluvilo, řešíme, zda vůbec do vlády jít

Poslanci ČSSD dnes večer nemluvili o nabídce pro vládní spolupráci ze strany hnutí ANO, ale o tom, zda vůbec má smysl jít do vlády. Novinářům to po jednání poslaneckého klubu řekl poslanec Petr Dolínek. Podle prvního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly zazněl na jednání rámec podmínek pro obnovu jednání s hnutím ANO. Bližší informace hodlají sociální demokraté zveřejnit po pátečním jednání svého předsednictva, které se bude nabídkou ANO zabývat.

"Žádná nabídka dneska řešena nebyla," řekl Dolínek. "My jsme se bavili o tom, co potřebuje Česká republika. Že je potřeba mít vládu, ale otázka je, jestli za naší účasti," doplnil. Podle poslance není důležité to, kolik ministerských pozic ANO nabídne sociálním demokratům, ale zda může vůbec menšinová vláda ANO s ČSSD podporovaná KSČM vzniknout a jaké by byly její hodnoty.

"Kolegové poslanci se dozvěděli rámec podmínek, které zítra (v pátek) může v případě souhlasného vyjádření otevřít předsednictvo sociální demokracie k dalšímu vyjednávání," řekl Zimola. Nechtěl odpovědět na dotaz, zda mezi podmínkami je i vyloučení trestně stíhané osoby ve funkci premiéra, jak ČSSD požadovala dříve. Trestnímu stíhání čelí předseda ANO Andrej Babiš, jeho hnutí na jeho nominaci na předsedu vlády trvá.

Podle Zimoly bylo dnešní dvouapůlhodinové jednání zajímavé a byla na něm živá diskuse. "Koneckonců, řada poslanců má nějaké zkušenosti s hnutím ANO," řekl. Podle něj ale záleží na tom, jak se nakonec k věci postaví předsednictvo ČSSD.

Před dvěma týdny koaliční jednání mezi ANO a ČSSD zkrachovala. Prezident Miloš Zeman poté doporučil ANO vyjednávat o podpoře vlády s SPD a KSČM, to ale odmítl výbor hnutí a vyzval vyjednavače ANO, aby se k rozhovorům s ČSSD vrátili. V pondělí předložilo ANO sociálním demokratům nabídku pro obnovení rozhovorů, její obsah obě strany zatím tají.