Dopustil se Zeman velezrady? Opoziční politici tepou prezidenta za BIS a novičok

Poslanec Jan Farský z hnutí STAN míní, že se prezident „aktivně zapojil do šíření ruských dezinformací a ohrožuje tak bezpečnost České republiky“. Jeho stranický kolega Jan Gazdík napsal, že se Zeman pohybuje „na hranici vlastizrady“.

Podle Jana Farského už STAN zvažuje, že osloví senát s cílem vyvolat podání žaloby za velezradu. Takový krok by však musel mít širokou podporu napříč politickým spektrem. Ústavní žalobu navrhuje alespoň třetina senátorů, schválit ji musí ústavní třípětinová většina. Pokud by ji i tak senát schválil, musela by totéž učinit i poslanecká sněmovna – opět třípětinovou většinou. Teprvé poté se žalobou může zabývat Ústavní soud.

Kritický byl k prezidentu Zemanovi i předseda ODS Petr Fiala. „Zeman dlouhodobě nehájí zájmy ČR. Tímto krokem podlamuje i autoritu předsedy vlády, který ho podporoval v prezidentské volbě. Očekávám, že se Andrej Babiš důrazně ohradí proti tomuto podivnému kroku prezidenta, který znedůvěryhodňuje ČR v mezinárodním kontextu,“ napsal na twitteru.

Zemanův krok se nelíbí ani exšéfovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. „Míra zrádcovské servility prezidenta ČR vůči cizí mocnosti překročila všechny meze. Vláda ČR by měla uložit BIS zpracovat analýzu, jak velkým bezpečnostním rizikem je ruská rezidentura na Pražském hradě. A na základě té zprávy konat,“ napsal.

Tvrzení Ruska, které označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok, už dříve ostře odsoudil ministr zahraničí i ministryně obrany. „Česká republika je od 90. let signatářem mezinárodní úmluvy o zákazu, vývoji, výrobě a šíření chemických zbraní a striktně ji dodržuje. Náš liberecký 31. pluk chemiků se zabývá výhradně ochranou proti těmto látkám,“ uvedla na twitteru ministryně obrany Karla Šlechtová.

Obvinění z Moskvy tehdy zkritizoval i Hrad. „Obvinění České republiky je nesmyslné a absurdní. Je dobře, že z naší země v reakci na spekulace zaznívá jednotné odsuzující stanovisko,“ reagoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Ruské výroky dnes premiér Andrej Babiš zmínil jako jeden z důvodů, proč se Česká republika rozhodla vyhostit tři ruské diplomatické pracovníky. „Rusové překročili veškeré hranice, když řekli, že jedovatá látka novičok mohla pocházet od nás. Je to naprostá lež, my to tvrzení zásadně odmítáme od samého začátku,“ řekl Babiš.









