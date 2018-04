Drama v Nepálu. V horách zachraňovali dva Čechy, jeden si zlomil nohu a uvízl v roklině

Češi se vydali na trek v oblasti himálajské osmitisícovky Dhaulágirí. Místní policejní velitel potvrdil, že je objevili v lese asi dva kilometry nad vesnicí Marfa na severu Nepálu. "Zintenzivnili jsme naše úsilí, abychom je nalezli. Jeden z nich měl zlomenou nohu a uvízl v roklině. Jeho kolega byl nalezen na stejném místě. Byli zachráněni a odvezeni na ošetření," oznámila nepálská policie. Pátrání po Češích bylo zahájeno v sobotu ráno, když byla policie o jejich zmizení informována.

Zájem o cesty do Nepálu mezi českými turisty roste. Hlavní turistická sezona je v zemi od dubna do května a od října do listopadu. Část turistů jezdí s cestovní kanceláří, dost často si ale zájezdy organizují individuálně.