Dukův střet se Zemanem. Prezident tlačí KSČM do vlády, kardinál mluví o rozhodné hodině národa

Ačkoli si jindy notují, dnes se nepřímo dostali do zásadního sporu. Řeč je o prezidentu Miloši Zemanovi a kardinálovi Dominiku Dukovi. Zatímco první jmenovaný vystoupil dopoledne s projevem na sjezdu komunistů, druhý ve stejnou dobu před jejich návratem k moci varoval. Rozpor obou autorit veřejného života nemůže být větší.

Zemanova cesta na komunistický sjezd je první od listopadu 1989 a budí rozruch. Prezident pohrobkům totalitní KSČ promlouval v Nymburku do duše, vyčinil jí za normalizační minulosti a naznačoval, kudy a pod jakým vedením se má strana dál ubírat.

KSČM je přitom na historické metě – aktuální politická situace jí poprvé po revoluci otevírá cestu k účasti na vládě, byť zřejmě půjde jen o toleranci Babišova kabinetu, nikoli o přímou koaliční spolupráci. I tolerance teď ale může znamenat moc – premiér Babiš ví, že komunisty potřebuje k získání důvěry ve sněmovně a počítá s nimi i v rámci své záložní nepsané hlasovací koalice, kde figuruje ještě Okamurova SPD.

Zeman před komunisty zmínil oběti totality a vyzval je k sebereflexi. Ponechme teď stranou, že místo kárání soudruhů mohl sám vzdát hold skutečně oběti totality, kardinálu Josefu Beranovi, se kterým se lidé v Praze loučili poté, co se jeho ostatky po desetiletích vrátily do Česka.

Nestalo se, Zeman preferoval sjezd rudé partaje. Pokání je předstupněm pro očistu, pro normální život, uvedl před komunisty. Přeje si prý, aby mohl říct s čistým svědomím, že jsou demokratickou stranou. I proto využil situaci a KSČM nabádal, aby nepromarnila příležitost mít vliv na vládu. Komunisté by si proto podle něj neměli při jednání s ANO klást přehnané požadavky.

Přímo před sálem, kde se sjezd komunistů koná, proti Zemanovi protestovaly podle odhadů pořadatelů asi dvě stovky lidí. Skandovali mimo jiné „Že vám není stydno!“ a někteří mávali českými nebo unijními vlajkami a drželi transparenty s hesly jako „Putinův poskok“ nebo „Chraňte Česko před ruským švábem“.

Duka proti Zemanovi

Paradoxem je, že zatímco Zeman nabádal komunisty, aby si nenechali ujít historickou příležitost, promlouval ve svatovítské katedrále nad ostatky Josefa Berana perzekuovaného komunisty kardinál Dominik Duka. Duku se Zemanem pojí přátelství a navzájem se při různých příležitostech podporují – dokonce natolik, že Duka byl ochotný snášet kvůli tomu ostrou kritiku z církevních řad. Dnes ovšem zaujali principiálně opačné pozice. Duka naléhavě varoval před návratem komunistů k moci.

Symbol odporu proti nacismu i komunismu. Kardinál Beran po půl století spočine v české půdě

Chvíle, kdy se komunisté přes volební porážku dožadují stále většího podílu na moci, patří podle Duky k rozhodným hodinám českého národa. „O to větší zodpovědnost je na hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo,“ apeloval na dálku na Miloše Zemana a volal po tom, aby KSČM veřejně odmítl. Za svá slova sklidil bouřlivý potlesk.

Duka připomněl, že sv. Vojtěch i kardinál Beran řešili stejné otázky bytí či nebytí národa, jako se řeší dnes. „Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany,“ neodpustil si poznámku.

Politolog: KSČM dosahuje cíle

Směřování KSČM k účasti na vládě si v obsáhlém rozhovoru pro INFO.CZ všímá i politolog Daniel Kunštát. Jak uvedl, „komunistická strana usiluje o vlastní legitimizaci. Je to jeden z hlavních cílů, který má. A jaký větší symbol legitimizace komunistického hnutí si můžeme představit, než podíl na vládnutí? To bylo jejich cílem vždycky. A tím, že jsou nyní zahrnuti do vládní hry, tohoto cíle definitivně dosahují.“

Další osud vládního vyjednávání bude záviset na tom, zda se podaří Babišovi dojednat napodruhé koalici s ČSSD. Ta by se ve sněmovně musela spolehnout právě na hlasy komunistů. V záloze pak zůstává druhá varianta, kde ČSSD chybí a podporu spolu s komunisty dodá Okamurova SPD, což by ovšem Babišovi přineslo negativní body na mnoha frontách.