Faltýnek už vidí dohodu s ČSSD: návrh koaliční smlouvy chce do 14 dní. Vlastní záruky bude žádat i KSČM

Faltýnek v polední debatě České televize potvrdil, že programová shoda mezi ANO a ČSSD je dojednaná, a to včetně daňových otázek. „Nebudeme zvyšovat daně, cheme je u některých skupin snižovat,“ potvrdil.

Koaliční smlouva, která by ošetřovala společnou vládu se sociálními demokraty má podle Faltýnka vzniknout do dvou týdnů. Faltýnek rovněž počítá s tím, že brzy přizve k jednání i zástupce KSČM, o jejichž hlasy se má koalice ve sněmovně opírat při hlasování o důvěře. O tom, že už chtějí více zasáhnout do jednání, mluvil na víkendovém sjezdu strany i znovuzvolený předseda KSČM Vojtěch Filip.

Jiří Dolejš z KSČM uvedl, že jeho domovská partaj rovněž bude chtít písemné garance. Odmítl, že by se jednalo o obdobu historické opoziční smlouvy. Jde podle něj jen o garance, že strana nebude za „užitečné idioty“. Komunisté prý nejsou ti, kdo „pouze spoluvládnou a dělí si určité pašalíky“.

KSČM podle Dolejše zůstává striktně opoziční stranou, nehledě na to, že hodlá Babišově koalici umožnit vládnout s důvěrou. Komunisté podle Dolejše chtějí mít „státotvorný charakter“. Na víkendovém sjezdu strany se podle něj proti dalšímu jednání s hnutím ANO vyslovila jen zhruba desetina delegátů.

„Naše opoziční role je i v tom, že pokud by se zásadně zkomplikoval vývoj situace, tak pokud někdo přijde s návrhem změny vlády, tak to jsme schopni vyslechnout a zvážit to. Nezakazujeme si hlasovat proti vládě nebo některé její věci nepodpořit,“ vysvětlil Dolejš pozici KSČM. Potvrdil tak, že v písemné dohodě s ANO nebude pasáž, která by straně zakazovala vyvolat nebo podpořit ve sněmovně v průběhu volebního období nové hlasování o důvěře. Faltýnek nechtěl komentovat, zda bude hnutí ANO takovou podmínku vyžadovat.

KSČM bude o dojednaném dokumentu hlasovat na schůzi širšího vedení strany. Podle Dolejše není jisté, jestli se to stihne už do květnového zasedání orgánu. Babiš má od Zemana na zisk sněmovní důvěry čas do konce června.

Půl roku bez důvěry

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura připomněl, že navzdory proklamovanému posunu v jednáních je situace stále stejná – Česko má půl roku od voleb stále menšinovou vládu bez důvěry sněmovny.

Podle Stanjury sledujeme „absurdní debatu s komunisty o tvorbě vládního programového prohlášení“. Dolejšův popis situace, že KSČM není vládní stranou, je prý jen zakrýváním skutečnosti.

ODS podle Stanjury považovala s ohledem na výsledky voleb za nejsmysluplnější vznik nové vlády na půdorysu minulé koalice, hnutí ANO se prý ale dobrovolně rozhodlo pro spolupráci s „komunisty a SPD“. Tato nepsaná koalice podle zástupce ODS ve sněmovně „skvěle funguje“ jako „hlasovací mašinérie“. „Vadí mi ta mlha, jako by se za to styděli,“ řekl Stanjura.

Připomněl, že KSČM zaznamenala nejhorší volební výsledek, ale hnutí ANO „překračuje tabu a červené linie“ a zve ji k vládě. Je to podle něj důsledek toho, že hnutí ANO zarytě trvá na Andreji Babišovi jako kandidátovi na premiéra navzdory jeho kauze Čapí hnízdo.