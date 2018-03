Fiala: Babiš má teď sestavovat většinovou vládu a ne vypořádávat se s Murínem

Vláda v demisi by neměla provádět personální změny, a už vůbec ne v bezpečnostních složkách. Uvedl to šéf a ODS Petr Fiala v reakci na oznámení premiéra Andreje Babiše (ANO), že zprostí výkonu služby ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Babiš by se místo personálních výměn měl podle Fialy věnovat jednání o sestavení nové vlády.

"Já jsem přesvědčen, že vláda v demisi nemá dělat žádné personální změny. A už vůbec ne personální změny v bezpečnostních složkách. To vůbec vládě, která nemá důvěru, nepřísluší," řekl Fiala. "Vůbec nejde o osobu pana Murína, to já vůbec neposuzuji. Jenom je nemožné, aby vláda v demisi prováděla zásadní personální změny, vyvíjela na někoho nátlak a dělala něco jiného, než je udržování nezbytného chodu státu," doplnil.

"Úkolem pana premiéra Babiše v tuto chvíli, jak to chápu já, není se vypořádávat s ředitelem Murínem a s dalšími řediteli institucí v České republice. Jeho úkolem je sestavovat většinovou vládu, to je to, co má dělat," řekl Fiala. Sám se dnes s Babišem setkal a na schůzce zopakoval stanovisko ODS, že kabinet ANO nepodpoří kvůli významným programovým rozdílům.

Babiš dnes poslancům bezpečnostního výboru oznámil, že Murína dočasně zprostí výkonu služby. Uvedl, že v něho ztratil důvěru zejména s ohledem na dokumenty státních zástupců. Babišovým oznámením vrcholí spor mezi ním a Murínem, kterému nedávno navrhoval, aby rezignoval. Babiš podle GIBS uvedl, že pokud by Murín odstoupil do konce února, bylo by to bez skandálu.