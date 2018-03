Filip: Zemana jsem na kroky CEFC upozorňoval. O „ztraceném“ rádci Jie Ťien-mingovi s ním chce mluvit

Filip uvedl, že nepotřebuje na tyto věci jezdit do Pekingu. "Položil jsem otázku, co je s předsedou CEFC, a vedoucí odboru střední a východní Evropy (mezinárodního oddělení čínské komunistické strany) mi odpověděl, že při každé spolupráci dojde k nějakému problému a ten je třeba řešit jenom spoluprací," uvedl. Předpokládá, že Čína k případu "zaujme nějaké stanovisko" pro své občany, je to ale věcí jejího suverénního rozhodování.

Poznamenal také, že upozorňoval ambasádu i prezidenta, že některé kroky CEFC se mu jeví z pohledu strategického partnerství nedomyšlené. "Nerad bych, abychom zatěžovali naše smlouvy a vztahy tím, že něco je větším problémem, než by v běžných obchodních vztazích mělo být," uvedl. Před dvěma lety uzavřená smlouva o strategickém partnerství umožňuje podle Filipa České republice mít velmi významné postavení uvnitř Evropy a zvyšuje její prestiž vůči ostatním členům EU, zejména vůči Německu, které o podobné postavení usilovalo také.

České vedení CEFC si má podle Filipova názoru řešit problémy samo. "Jestli si nadělali problémy, ať si to řeší. Pravděpodobně to oni za problém mají, tak ať si ho vyřeší," uvedl s tím, že si v každém případě udělá čas, aby prezidentovi řekl svůj názor.

Jie Ťien-ming měl být v Číně zatčen v polovině února. CEFC ani čínské úřady dosud zatčení oficiálně nepotvrdily. Vyšetřován má být kvůli podezření z ekonomické kriminality. CEFC si před časem vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Zeman Jie Ťien-minga také jmenoval v roce 2015 svým zvláštním ekonomickým poradcem. Tím stále zůstává, podle Hradu Zeman s dalšími kroky vyčká na oficiální potvrzení z Číny.

Podrobnosti o zadržení šéfa CEFC v Číně nyní zjišťují Mynář, Nejedlý a Tvrdík. Z Číny by se měli vrátit do konce týdne. Zemanův mluvčí řekl, že výsledky cesty bude mít k dispozici příští týden.

Nad načasováním mise zástupců Hradu se pozastavila Anna Zádrapová, analytička ze Sinopsis, projektu Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a AcaMedia. Podotkla, že v Číně v současné době probíhají důležitá politická zasedání. "Takže si na ně sotva někdo najde čas. Vyšetřování předsedy Jie Ťien-minga je navíc neveřejné," sdělila ČTK. Podotkla, že Zemanovi emisaři spěchali natolik, že si nechali ujít středeční oslavu jeho znovuzvolení na Pražském hradě. "Spíše se zdá, že se budou snažit v Číně vysvětlit, jak celá záležitost narušuje česko-čínské vztahy, do nichž prezident i jeho poradci vložili svůj politický kapitál," dodala analytička ze Sinopsis.

Skupina CEFC působí především v energetice, financích a průmyslu. Podle vlastních údajů je největší soukromou společností v Šanghaji a sedmou největší privátní firmou v Číně. Na počátku března se objevily spekulace, že vedení a provoz společnosti CEFC China Energy převzala investiční agentura, která spadá pod vládu v Šanghaji. Mluvčí CEFC China Energy však agentuře Reuters řekl, že firmu o převzetí nikdo neinformoval a že ji nadále řídí současný management.

