Hacker Jevgenij Nikulin v noci odletěl do USA. Hrad lobboval za jeho vydání do Ruska marně

Česko v noci vydalo údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. S odkazem na tři nezávislé důvěryhodné zdroje o tom dnes informoval Radiožurnál. Nikulin už odletěl do USA. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová ČTK sdělila, že informaci nemůže potvrdit.

Z Prahy do USA nicméně krátce po půlnoci odletěl letoun amerického ministerstva spravedlnosti, který Spojené státy podle leteckých webů používají k transportu vězňů. Letadlo typu Gulfstream V podle webu flightaware.com přistálo v Praze v sobotu 24. března, dnes v 0:06 odletělo do Manassasu nedaleko Washingtonu, kde přistálo v 9:05 SELČ.

Třicetiletého Rusa zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox z let 2012-2013.

O Nikulinovo vydání žádalo české úřady vedle Spojených států i Rusko, a to kvůli internetové krádeži. Soudy připustily obě varianty, konečně rozhodnutí ale bylo na ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi (ANO). Ten už dříve připustil, že u něho lobboval za vydání hackera do Ruska prezident Miloš Zeman.

„Je pravda, že tento rok proběhly dvě schůzky, kdy mě prezident žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska,“ řekl Pelikán v únoru serveru Aktuálně.cz. Potvrdil také, že ho v téže věci navštívil hradní kancléř Vratislav Mynář.

Premiér Andrej Babiš naopak preferoval vydání Nikulina do USA. „Mluvil jsem o tom s Pelikánem a určitě preferuji vydání do USA. Ale nemám na to žádný vliv,“ řekl tehdy serveru Babiš.

V to, že Nikulin bude vydán do USA, doufal i šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, který je na návštěvě v Česku. Ryan uvedl, že Washington nechce nic jiného než dodržení zákonů. Odmítl ale, že by se pokoušel vyvíjet nátlak na české představitele.

Ministr Pelikán dal zřejmě pokyn k vydání Nikulina do USA poté, co Ústavní soud v týdnu odmítl stížnost údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina proti vydání do USA jako neopodstatněnou. Verdikt Ústavního soudu byla totiž ta poslední překážka, která bránila Pelikánovi rozhodnout, kam bude Nikulin vydán.

„Stížnost jsme odmítli v úterý jako zjevně neopodstatněnou, ve čtvrtek odpoledne jsme to rozesílali účastníkům. Odůvodnění zveřejníme v úterý po Velikonocích,“ uvedla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.