Hamáček seznámil Zemana s nabídkou od ANO. ČSSD s hnutím o vládě teď ani nejedná, řekl novinářům

Hamáček zopakoval, že v pátek grémium a předsednictvo strany nabídku ANO posoudí a rozhodne, zda budou vyjednávání o vládě znovu otevřena. ČSSD je ukončilo před dvěma týdny poté, co ANO odmítlo přistoupit na jejich podmínky. Těmi byla vláda bez předsedy ANO Andreje Babiše nebo jeden z postů ministra vnitra či financí pro ČSSD. Pokud by vedení strany rozhodlo v jednáních pokračovat a byly by nalezena dohoda, rozhodovali by o výsledku členové strany, řekl Hamáček. Setkání se Zemanem Hamáček označil za konstruktivní, konalo se podle něj v přátelské atmosféře.

Hamáček nechtěl komentovat případné rozdělení míst ve vládě, personální otázky podle něj řešeny nebyly. Na možnost, že by ČSSD získala posty ministrů školství, obrany, zahraničí, kultury a zemědělství Hamáček řekl, že tyto resorty nesedí.

Středeční volba šéfa sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), ve které byl zvolen kandidát ANO Jiří Mašek, podle Hamáčka komplikuje vztahy v případné koalici. "Určitě potom do budoucna tuto otázku v rámci těch vyjednávání otevřeme, to znamená jakým způsobem by měla být kontrolována GIBS," dodal Hamáček.

Vyjednávací tým ČSSD v pondělí večer vyslechl nabídku ANO, jehož lídry v předchozím týdnu pověřil výbor hnutí obnovením rozhovorů se sociální demokracií. Ani jeden ze subjektů nechce podrobnosti návrhu ANO před pátečním zasedáním grémia a předsednictva ČSSD zveřejnit. Zástupci ANO popírají, že by se nabídka týkala pěti ministerstev pro ČSSD a obsazení ministerstva vnitra nezávislým expertem, jak informovala některá média.

Aktuálním děním kolem vyjednávání o vládě se večer bude zabývat poslanecký klub ČSSD. Probrat by měl i informace o schůzce Hamáčka se Zemanem. Podle Hamáčka půjde o neformální zasedání.

Prezident se už v úterý sešel s představiteli ODS a Pirátů, ve středu na Hradě přijal předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka. Řekl jim, že očekává dohodu mezi ANO a ČSSD. Variantu jejich vlády označil za preferovanou. Babiš dříve po krachu jednání ANO s ČSSD řekl, že prezident mu doporučil variantu spolupráce s KSČM a SPD. Výbor ANO však upřednostnil variantu s ČSSD.