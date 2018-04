Hledá se náhradník za Čubu. O jeho místo v Senátu chce bojovat devět kandidátů

O uvolněné místo senátora na Zlínsku má zájem devět lidí. Vyplývá to z počtu podaných kandidátních listin, které strany a hnutí musely odevzdat na zlínský magistrát do dnešních 16:00. ČTK to dnes řekl vedoucí odboru kanceláře zlínského primátora Tomáš Lang. Doplňovací volby se uskuteční 18. a 19. května. Místo se uvolnilo po letošní rezignaci dosavadního senátora Františka Čuby (SPO). Nový senátor bude zvolen jen do konce Čubova šestiletého mandátu, tedy do podzimu 2020.