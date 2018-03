Hra o trůny: ČSSD chce po Babišovi 5 ministerstev. Vnitro a finance nepustíme, trvá na svém ANO

Vyjednávání o vládě po řadě týdnů nabývá konkrétnějších obrysů. Premiér v demisi Andrej Babiš včera oznámil, že bude exkluzivně vyjednávat s ČSSD. Chce dojednat menšinovou koaliční vládu, která by se ve Sněmovně opírala o podporu KSČM. Vedle programových otázek čeká vyjednavače boj o ministerské posty. Sociální demokraté už Babišovi předestřeli svoje představy, některé jejich požadavky ale mají jen malou šanci na úspěch.

„Sociální demokracie by stála o resorty, kde bude moci prosazovat svůj program, a resorty, u kterých existuje střet zájmů, jenž evidentně v ANO je. Ministerstvo vnitra, spravedlnosti, sociálních věcí či ministerstva zdravotnictví a zahraničí,” uvedl v rozhovoru pro Seznam zprávy předseda ČSSD Jan Hamáček s tím, že adekvátní zastoupení ve vládě pro ČSSD je pět ministerstev.

Sociální demokraté řekli svoji představu, ale v ní se zatím míjíme,“ okomentoval jednání pro Respekt.cz místopředesa ANO Richard Brabec . V Některých resortů se ale hnutí ANO bude vzdávat jen těžko. „ečer v Událostech, komentářích upřesnil, že hnutí se rozhodně nechce vzdát ministerstva vnitra ani resortu financí.

Spory panují také v otázce Andreje Babiše coby premiéra. Šéf hnutí ANO vyloučil, že by ANO ustoupilo požadavku některých sociálních demokratů, aby kabinet kvůli obvinění z podvodu v kauze Čapí hnízdo nevedl on sám. „Je to zásadní rozpor. ANO se k tomu musí postavit,” zdůraznil dnes šéf ČSSD Hamáček.









Co se týče spolupráce s KSČM, zdá se, že jednání směřují k finále. Komunisté jsou ochotni za programové ústupky vládu Andreje Babiše podpořit v hlasování o důvěře a pak ji tolerovat. Zbývají vyřešit některé otázky v oblasti zahraniční politiky a financí.