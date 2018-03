Hrad čelí kritice za sólo misi do Číny. Bizarní a amatérská, jako banánistán, míní exdiplomat

Postup prezidentské kanceláře a cesta hradní delegace do Číny, která se odehrála minulý týden, staví Česko do špatného světla. V rozhovoru pro INFO.CZ to tvrdí někdejší velvyslanec v Rusku Petr Kolář. Zároveň ale neočekává, že by situace měla negativní dopady na pozici Česka u spojenců. Hradní kancléř Vratislav Mynář v pondělí po návratu do Prahy potvrdil, že prezidentova poradce a šéfa CEFC Jie Ťien-minga v Číně vyšetřují.

Podle Mynáře čínská strana vyšetřuje Jie Ťien-minga pro podezření „z porušení zákona“. Potvrdili mu to zástupci Šanghaje a čínských úřadů. Podobně se na Twitteru vyjádřil i další člen týmu, který pro informace do Číny jel – šéf společnosti CEFC pro Evropu Jaroslav Tvrdík.

„Jednali jsme s vládou Šanghaje. Podle jejího oficiálního vyjádření není zadržen ani obviněn. Je vyšetřován (poskytuje součinnost) pro možné porušení čínských zákonů. Vyšetřována není firma ani její další představitelé. Vyšetřování se jakkoliv netýká ČR,“ napsal na sociální síť.

S Mynářem a Tvrdíkem vyrazil minulý týden na cestu do Číny ještě poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý, který stejně jako Tvrdík nemá žádnou oficiální diplomatickou funkci. Hradní mise vzbudila údiv u zkušených diplomatů, kteří se podivovali, že prezident a jeho muži konali vysoce nestandardně a mlčky. Zřejmě ani nezkusili využít oficiální diplomatické cesty a Černínský palác fakticky obešli.

„Přes zdejší velvyslankyni se mohou diplomatickou cestou a z autority Pražského hradu snažit vyjádřit podporu nebo získat informace. Ale vůbec si neumím představit, kam v Číně půjdou nebo s kým by měli mluvit. Zároveň pokud mají kontakty v Číně, které jsou evidentně zprostředkované i právě Jie Ťien-mingem, tak v současné situaci, kdy je zřejmé, že je vyšetřován Ústřední disciplinární komisí, že se od něj každý bude chtít distancovat,“ vysvětlila ještě před návratem Zemanových „emisarů“ pro INFO.CZ sinoložka Olga Lomová. Hrad se navzdory těmto názorům svojí misí k vyšetřovanému byznysmenovi, který zjevně upadl v Číně v nemilost, aktivně přihlásil.

Jako banánistán

Podobně jako Lomová mluvil již se znalostí výsledku cesty také někdejší velvyslanec v Rusku Petr Kolář. Ačkoli uznal, že delegace očividně něco zjistila, když kancléř přišel s pondělním tvrzením o vyšetřování, postup podle něj vrhá na celou věc zvláštní světlo.

„Pan prezident si zřejmě špatně zvolil nejen poradce, ale i celou zemi. Česko to staví do pozice jakéhosi banánistánu. Je to bizarní, nepochopitelné a neprofesionální. Celá cesta byla jako hledání Yettiho. Stejně jako o Yettim také o Jie Ťien-mingovi všichni mluví, ale zřejmě ho nikdo neuvidí,“ komentoval Kolář.

Otázkou zůstává, jestli takový postup nebude mít neblahé dopady na české zahraniční vztahy – nejen s Čínou, ale také se spojenci.

Když odhlédneme od otázek, jak byla cesta placena a proč Zeman obešel vládu, která za zahraniční politiku Česka zodpovídá, stále je legitimní obava, zda si Peking celou misi nevyloží jako nemístný zásah do svých vlastních záležitostí. Znalci navíc připomínají, že diplomacie ve vztahu k Číně je svébytná disciplína s vlastními pravidly a zvláštnostmi.

Vztahy s Čínou neexistují, spojenci to neberou vážně

Vztahy mezi Českem a Čínou však podle Koláře prakticky neexistují. Mají podobu maximálně vztahů mezi Pražským hradem a Čínou, případně přímo mezi některými firmami. Nehrozí tak, že by se po anabázi s Jie Ťien-mingem otřásly v základech.

Nedostavil se ani slibovaný příliv čínských investic. Ještě loni v létě během Čínského investičního fóra sliboval prezident Zeman investice za desítky miliard. Peníze, které za dobu Zemanova prvního mandátu do Česka přitekly, však šly především do akvizic již fungujících firem nebo na nákup nemovitostí. Jejich hodnota přitom zdaleka nedosahuje Zemanem deklarovaných čísel.

Kolář se zároveň neobává ani negativních dopadů na vztahy Prahy se západními spojenci. „Oni dobře vnímají realitu. Vědí, že nemáme prezidentský systém. Pokud odhlédnete od občasných úšklebků, které jsou mezi spojenci takovým povoleným políčkem, tak nikdo nebere vážně to, co Hrad zkoušel nastolovat – možnost, že bychom byli jakousi čínskou branou do Evropy,“ dodal Kolář.