Hrad jim nevyšel, teď zkouší Senát. Jak se Drahošovi, Fischerovi a Hilšerovi daří shánět podporu?

Hynek již v únoru avizoval, že se pokusí dostat do Senátu. Konečné rozhodnutí o výběru senátního obvodu chtěl přijmout do května. ČTK nyní řekl, že některá jednání s blízkými politickými stranami oproti jeho očekávání nedopadla. Kde se pokusí voliče oslovit, proto ještě neví. Půjde podle něj o oblast, ze které třeba pochází, žil v ní, nebo v ní třeba sídlí firma, ke které má blízko. "Abych k tomu regionu měl nějaký vztah a mohl mu něco přinést," poznamenal.

Hynek, který na Hrad kandidoval jako člen Realistů, počítal, že se mu podaří dohodnout s dalšími politickými stranami, které prezentují podobné názory, jaké má on. Hledal vzájemnou podporu nebo i domluvu, že v daném regionu proti sobě nebudou kandidovat názorově podobní uchazeči o Senát. To se mu ale zatím vyjednat nepodařilo. Podle Hynka by byla škoda, kdyby se hlasy voličů z podobného politického spektra tříštily. Další politické strany si podle něj "musí uvědomit", že jim může voličskou podporu ubrat a do Senátu se následně nedostane on ani jemu podobný kandidát. Pokud domluvu nezíská, do horní komory se pokusí dostat "sólo".

Finalista volby a někdejší šéf Akademie věd Drahoš se rozhodl kandidovat v Praze 4. Na březnové tiskové konferenci řekl, že jedná o politické podpoře s lidovci, Starosty a nezávislými, Piráty, Stranou zelených a TOP 09. Systém podpory stále domlouvá, řekl nyní ČTK. Podle svých slov jedná také s ODS. K podpoře od Pirátů, kteří budou svého kandidáta pro Prahu 4 vybírat v primárkách na začátku květnu, je skeptický.

Bývalý velvyslanec Pavel Fischer bude kandidovat v Praze 12. "Vyjednávám o podpoře s několika stranami. Vypadá to slibně," sdělil ČTK. Dodal, že zatím ale jde cestou sběru podpisů pro nezávislou kandidaturu. Podrobnosti plánuje oznámit, až bude jasněji.

Další z uchazečů o Hrad Marek Hilšer již oznámil úmysl zapojit se do voleb pro senátní obvod v Praze 2. "Budu kandidovat sám za sebe, pokud mě nějaká strana podpoří, tak to přivítám," řekl ČTK. O případné podpoře vyjednává. Jiné kandidáty by podle něj měli mít Zelení i Piráti. Pirátská strana v primárkách pro tento obvod vybrala dosavadního senátora Libora Michálka.