Jak by to pochopila ta hloupá masa? Ptali se filmařky, která točila o střetu evropské a muslimské kultury

Za svůj scénář k filmu Jako v ráji o střetu evropské a muslimské kultury získala režisérka a scénáristka Lucia Klein Svoboda skvělé reakce odborné veřejnosti i hlavní cenu Filmové nadace. To, co od Státního fondu kinematografie nezískala, bylo dost možná to nejdůležitější. Peníze na vznik filmu. „Řekli mi, že k problematice nemáme ten správný přístup a vyjádřili obavy, ´jak by to pochopila ta hloupá masa,´“ říká nyní pro INFO.CZ režisérka.