Jednání o vládě: daně i karenční doba vyřešeny. Má smysl se sejít i ve čtvrtek, shodly se ANO a ČSSD

Navzdory očekáváním večerní schůzka předáků sociálních demokratů a zástupců hnutí ANO podstatný průlom do vývoje nepřinesla. Dojednaný je zřejmě kompromis ohledně daní i karenční doby, ale zbývají personálie. A cokoli podstatného v hnutí ANO musí stvrdit jeho předseda Andrej Babiš, který si vzal minulý týden čas na rozmyšlenou a odjel na několikadenní dovolenou. Vrátit se má v průběhu čtvrtka, kdy se uskuteční finální schůzka, která rozhodne o tom, zda se dvě zmíněné strany dohodnou na společné vládě. Naplánována je na 20:00.

První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek před středečním večerním jednáním řekl, že tato schůzka je teprve zahřívacím kolem. „Vše podstatné musí zítra posvětit náš předseda,“ pravil už před jednáním, které začalo v Lidovém domě ve 20:30.

Po dnešku je zřejmě shoda na programu – včetně dosud sporných daní a rušení karenční doby, ačkoli podrobnosti nejsou známé a můžou být ještě předmětem dalších diskuzí. „U karenční doby jsme se dohodli na nějaké variantě kompromisní... Možná jsme nějaké řešení nakousli, ještě ho chvilku necháme,“ řekl Richard brabec z hnutí ANO.

Klíčový spor se ale vede jinde: sociální demokraté požadují pět ministerských křesel včetně vnitra nebo financí. Hnutí ANO jim ale nabízí pouze čtyři. A Andrej Babiš stále váhá, zda má sociálním demokratům vyjít vstříc.

Richard Brabec vzápětí po schůzce, která trvala necelou hodinu, novinářům řekl, že se s lídry ČSSD shodli, že mají i nadále o čem jednat. Podobně jako minulý týden také potvrdil, že pokud jde o program, není důvod předpokládat, že by se ANO s ČSSD neshodlo nakonec téměř na čemkoli.

Jeho slova vzápětí potvrdil předseda ČSSD Jan Hamáček, který se obtěžoval předstoupit před novináře jen s jednou větou. I on si je přitom vědom, že se nyní klíčový spor nevede o programu, nýbrž v personáliích: sociální demokraté požadují pět ministerských křesel včetně vnitra nebo financí. Hnutí ANO jim ale nabízí pouze čtyři a finance s největší pravděpodobností nedá.

Brabec také ve středu večer před novináři řekl, že to jsou právě personální otázky, které budou klíčovým bodem zítřejší schůzky. Podrobnosti ale prozradit nechtěl. Ani náznakem také navzdory opakovaným dotazům novinářů neprozradil, zda se Andrej Babiš nakonec rozhodne sociálním demokratům ustoupit. Dosud se přitom spekulovalo, že Sociálním demokratům nakonec přenechá vnitro, případně že jim nabídne resort, o kterém se zatím nemluví.

Bez zajímavosti možná není, že Jan Hamáček s Jiřím Zimolou dnes odpoledne po schůzce u prezidenta připustili už zcela otevřeně krach celého podniku - právě pokud Babiš neustoupí.

Pokud na tento scénář nedojde a lídři ČSSD se s hnutím ANO skutečně dohodnou, stále nebude vyhráno. Kompromis ještě musí odsouhlasit sociální demokraté. Obstát bude muset hned několikrát – v pátek na předsednictvu, o víkendu na sjezdu a ve vnitrostranickém referendu, kde budou mít slovo řadoví členové strany.

A jak jsme už na INFO.CZ psali, v regionech může nakonec převážit vůle odejít do opozice. Ostatně pokud si podobný scénář oficiálně všichni klíčoví aktéři odmítají připustit, v zákulisí přiznávají, že jde o hlavní neznámou celého příběhu. Babišovi by v takovém případě nejspíš nezbývalo, než sestavit menšinou vládu, která by se opírala o formace situované na obou okrajích české politiky, tedy nejen o komunisty, ale také o SPD.