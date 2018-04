Jsme připraveni jednat o vládě s ANO i SPD, řekl Filip po jednání u Zemana

Filip řekl, že ho Zeman informoval o úterní schůzce s Babišem a potvrdil, že i nadále plánuje jmenovat Babiše premiérem i podruhé. Zástupci KSČM naopak prezidentovi potvrdili, že jsou připraveni na jednání ve formátu, který Babišovi navrhl. "Slíbili jsme, že přijdeme na jednání. Jaký bude výsledek, je samozřejmě otázka toho, jak to dopadne," řekl Filip. Dodal, že pro komunisty je důležité, aby programový kompromis dohodnutý s ČSSD byl dodržen.

Babiš chce další postup probrat s nejvyššími orgány hnutí, tedy s výborem a předsednictvem ANO. Část poslanců ANO se vyslovila proti spolupráci s SPD, někteří by mohli mít problém i s KSČM.

Kriticky se k podobné spolupráci vyjadřuje například i česká eurokomisařka Věra Jourová. „Já bych si to musela vyřídit nejdřív se svým svědomím a potom bych to musela vyřizovat s Evropou a vysvětlovat, co se tam stalo. A opravdu nevím, co bych na to říkala,“ poznamenala.

Jinými slovy: Babiš musí vážit, zda mu stojí nevole vyvolaná spoluprací s partajemi z okrajů politického spektra za pnutí v ANO a za případnou ztrátu výrazných jmen. Alianci s SPD již dříve odmítli i někteří ministři. Dal by se navíc očekávat ostrý nesouhlas části veřejnosti, jak INFO.CZ psalo i v úterním komentáři: „Babiš má dostatek pák k tomu, aby své spolustraníky disciplinoval. Jinak to ale může být s ulicí. Už dnes se pravidelně konají demonstrace proti jeho angažmá ve vládě. Přitom vůbec není pravda, jak se nechal slyšet Zeman, že by se jich účastnilo zrovna málo lidí. A vzpomeňme, jakou nevoli vzbudilo tak svým způsobem okrajové rozhodnutí, jakým byla volba Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS. A také, jak Babiš rychle vycouval a zasadil se o jeho odvolání. Není totiž typem politika, kterému je hlas veřejnosti lhostejný. Je to přesně naopak: vadí mu, že rozděluje, chce být adorovaný a milovaný všemi.“

Zítra odpoledne Zeman přijme v Lánehc šéfa SPD Tomia Okamuru. Příští týden se setká i s lídry dalších stran, mluvit se chystá s předsedou ODS Petrem Fialou, lidovců Pavlem Bělobrádkem a Pirátů Ivanem Bartošem.