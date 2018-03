Kauza Oleo: žalobce trvá na vině obžalovaných včetně Rittiga

Státní zástupce Adam Borgula trvá na tom, že v kauze tunelování firmy Oleo Chemical jsou vinni všichni obžalovaní včetně lobbisty Iva Rittiga. Pražský vrchní soud dnes začal projednávat jeho odvolání, a to zároveň s odvoláním Rittigova obchodního partnera Petera Kmetě a někdejších šéfů firmy Michala Urbánka a Kamila Jirounka, které nepravomocný rozsudek loni poslal jako jediné z desítky obviněných do vězení. Rittig se z dnešního jednání omluvil.

Urbánek, Jirounek a šéf výroby firmy Radomír Kučera podle verdiktu účelově uzavřeli fiktivní smlouvy o poradenství s Kmeťovou karibskou firmou Cokeville Assets. Vyvedením peněz z Olea údajně porušili své povinnosti při správě cizího majetku a akcionářům petrochemické firmy způsobili škodu téměř 20 milionů korun. Tvrzení, že peníze končily u Rittiga, se v hlavním líčení nepodařilo prokázat. Lobbista dříve spojitost s Kmeťovou společností popřel, od Olea prý nikdy nedostal ani korunu.

Státní zástupce Borgula dnes rozsudku pražského městského soudu vytkl mimo jiné to, že překvalifikoval původní trestný čin zpronevěry. „Nalézací soud také nezohlednil stále se měnící obhajobu v průběhu přípravného řízení a řízení před soudem,“ podotkl. Vadí mu rovněž, že soud podle něj nedotáhl do konce dokazování ohledně toho, zda poradenská smlouva mezi firmami Oleo Chemical a Cokeville Assets reálně existovala. „Nalézací soud nevyčkal předložení auditorského spisu. Prokázání neexistence této smlouvy by mělo důkazní váhu,“ uvedl.

Obžalovaní vinu odmítají. K soudu dnes dorazili jen čtyři, ostatní včetně Rittiga za sebe poslali advokáty a omluvenky. Zasedání je naplánováno na tři dny, ke slovu se zatím ze zástupců obhajoby dostal pouze právník Urbánka. Podle něj je stíhání účelové. Poukázal na to, že započalo díky iniciativě Karla Randáka z Nadačního fondu proti korupci a že Randák má vazby na Agrofert a premiéra Andreje Babiše (ANO). „Tato propojení nelze pominout. Nelze pominout, kdy a za jakých okolností toto trestní stíhání začalo,“ podotkl.

Dále uvedl, že v dané době byl silný politický a mediální tlak na policii a státní zástupce, aby „konečně něco našli na Rittiga“. Kauza Olea je tak podle něj vykonstruovaná, protože zpochybňované poradenství se reálně uskutečňovalo. Urbánek se podle právníka nedopustil žádného trestného činu. „Jednal normálně jako každý podnikatel. Spravoval svůj vlastní majetek, a pokud v něčem pochybil, bylo to jen jeho riziko a jeho risk,“ zdůraznil advokát.

Pražský městský soud loni uložil Urbánkovi i Kmeťovi tři roky vězení. U Jirounka soudkyně od dalšího potrestání upustila, protože byl krátce předtím odsouzen za padělání směnky. Později byl však osvobozen. Kučeru soud potrestal podmínkou v délce deseti měsíců.