Klausová o svém konci na Slovensku: Nebylo to mé rozhodnutí, taková jsou pravidla

Česká velvyslankyně na Slovensku Livia Klausová zdůvodnila chystané ukončení svého působení v roli diplomatky v zemi pod Tatrami pravidlem, že velvyslanci jsou obvykle vysíláni do ciziny na dobu čtyř let. Tato doba v jejím případě již uplynula. Klausová to dnes řekla novinářům na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách, kde se účastní návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana na Slovensku.