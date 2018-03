Koalici ANO s ČSSD nepodpoříme, vzkázal Okamura Babišovi

Jednání hnutí ANO a Svoboda a přímá demokracie o programu podle šéfa SPD Tomia Okamury dospěla tak daleko, že by mohla rychle vzniknout vláda na základě odbornosti. Okamura to řekl novinářům po dnešním setkání vyjednávacích týmů obou stran. V tuto chvíli podle něj záleží jen na tom, jak se politicky rozhodne hnutí ANO o tom, kde bude nakonec pro druhou vládu Andreje Babiše hledat ve Sněmovně hlasy. SPD vylučuje, že by mohla podpořit vznik koalice ANO a ČSSD.