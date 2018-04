Komunisté připouštějí možnost předčasných voleb, o situaci budou jednat se Zemanem

„Požadavky ČSSD byly přehnané. Jejich výsledek voleb byl horší než náš, těžko s ním mohli dosáhnout toho, co chtěli. Tu chybu za ně nemůžeme napravit,“ řekl Filip novinářům během dnešního jednání výkonného výboru strany. Stanovisko k dalšímu postupu komunisté budou formulovat na sobotním zasedání ústředního výkonného výboru.

Komunisté jsou podle Filipa připraveni jak na jednání s vítězem voleb, tak na předčasné volby. Důležitý bude také výsledek sobotního sjezdu ČSSD, míní. O případné tiché toleranci vládě ANO, kterou by zároveň podpořilo hnutí SPD, komunisté podle něj zatím nejednali. „V politice platí, nikdy neříkej nikdy, ale zatím nevidím obrysy takového jednání,“ uvedl.

Variant vládního uspořádání ve Sněmovně existuje hodě, míní Filip, současně podle něj ale platí, že 120 poslanců se může rozhodnout o ukončení volebního mandátu a vyvolání předčasných voleb. „I taková varianta je možná,“ konstatoval. Kterému řešení by dal přednost a jaké bude jejich pořadí při Filipově konzultacích s Hradem, ale nechtěl prozradit.

Místopředseda KSČM Josef Skála novinářům řekl, že osobně by se přimlouval za pokračování jednání s ANO. „Prosazovali bychom hlasitě, zřetelně a viditelněji než dosud to, v čem bychom trvali, aby Adrej Babiš dodržel svoje sliby voličům a pousunul se ještě blížeji k většinovým náladám,“ uvedl.

Na rozdíl od Filipa Skála míní, že ve hře je stále SPD Tomia Okamury. „Dovedu si představit nějakou konstrukci, že bychom byli stále v té pozici toho, kdo pomohl vzniku vlády, kdo by si později zachoval pozici aktivní opozice,“ uvedl. SPD by podle něj mohlo být v podobné pozici jako ČSSD. Vyloučeny podle něj nejsou ani předčasné volby. „Nicméně nevím, jestli by nás za to pochválili voliči, všichni také cítíme, že výsledek takových voleb by nebyl dramaticky odlišný,“ uvedl.

Vinu za konec jednání nesou podle Skály jak sociální demokraté, tak vyjednavači hnutí ANO, nicméně je přesvědčen o tom, že „ČSSD trochu překročila čáru“, když požadovali post ministra vnitra s odvoláním na trestního stíhání Babiše v dotační kauze Čapí hnízdo. Protože už je ve fázi, kdy rozhoduje státní zastupitelství, které má blíže k ministerstvu spravedlnosti, bylo by podle něj pro ČSSD přiměřené akceptovat vedení tohoto resortu. Sociální demokraté podle něj od ANO dostali „poměrně velkorysý návrh“ a čtvrtečním krachem jednání je překvapen. Změnu by podle něj mohl přinést sobotní sjezd ČSSD.

Podle místopředsedy ČSSD Jiřího Dolejše si musí další postup rozmyslet prezident. „Jmenovat někoho jiného je sice možné, ale získat hlasy poslanců ANO bez Andreje Babiše je docela komplikovaná záležitost,“ konstatoval.

Sociální demokraté jednali s ANO o koaliční vládě tiše podporované komunisty, jednání ale zkrachovala ve čtvrtek pozdě večer. Lídři ČSSD oznámili, že dnes odpoledne navrhnou předsednictvu strany ukončit vyjednávání.