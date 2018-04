Komunistka Konečná chce spasit KSČM. Je čas na změnu, už nesmíme uhýbat, říká před střetem se stalinisty

V rozhovoru s ČTK sedmatřicetiletá europoslankyně uvedla na dotaz, jak hodnotí dosavadní vedení, že nechce patřit k lidem, kteří kopají do těch, co je dostali tam, kde jsou. Poprvé ještě jako nestranička byla na kandidátce KSČM zvolena v roce 2002 do Sněmovny v jednadvaceti letech a prezentuje mladou tvář KSČM. "Vojtěcha Filipa si vážím. Jestli ostatní pociťují, stejně jako já, že je čas na změnu, však není jen v mých rukou," uvedla s tím, že komunisté se musejí naučit mít znovu vize a jít si za nimi.

KSČM je podle Konečné nyní negativně vnímaná jako strana, které jde jenom o funkce, a jako strana, která je výhradně opoziční. To se podle ní musí změnit. "Třeba o automatizaci práce se mluví hodně, ale ještě nikdo neřekl, co s tím chce dělat. Věřím, že jako předsedkyně KSČM bych byla schopna vytvořit dohodu mezi relevantními partnery a uvést možná řešení v život. Nesmíme se bát a nesmíme ani uhýbat, což jsme do teď dělali až příliš často," uvedla.

Česká společnost má podle ní obrovské množství takzvaných přehlížených témat, což jsou témata levicová. "Co bych si přála je, abychom se bavili o tom, jestli je zaručený základní příjem a třeba participativní rozpočet dobrým nápadem či ne. Možná z pravice zazní, že je to blbost, ale chci vidět a slyšet argumenty," uvedla.

Komunisté musejí přinést nová témata, uvedla Konečná. Jinak se opět budou divit, že jejich voliči se ohlížejí po alternativách. "Ano, chci nadále bojovat proti církevním restitucím, ale to musí být jen začátkem. KSČM musí vědět, co má říct zadluženým rodinám, musí propagovat konec levné práce v naší republice, musí vědět, co má říct matkám samoživitelkám, musí vědět, co má dělat proto, aby se lidí už necítili osamocení. Program není o protestu, ale o vizích a o těch by měla být politika především," popsala, co podle ní dovedlo KSČM k volební prohře.

V podzimních komunálních volbách by se komunisté měli zaměřit na řešení komunálních témat, míní. "Mezi našimi starosty a zastupiteli je řada skvělých příkladů, že to umíme. Jen je třeba práci našich lidí více ukazovat a pozitivní příklady přenášet i do dalších měst a obcí," soudí.

"Já chci pro naší republiku stabilní vládu, která dodržuje a prosazuje demokratické levicové hodnoty a proto ctím vůli a rozhodnutí voličů," uvedla k jednáním KSČM o spolupráci s vládou hnutí ANO Andreje Babiše. Zdůraznila, že komunisté jsou takovou vládu ochotni pouze tolerovat. "Kotrmelce předváděné hnutím ANO 2011 nás varují. Proto musí být jasné smluvně ošetřená programová témata a žádné čáry máry fuk s ODS, TOP 09 STAN KDU-ČSL tak, jak mají mnozí představy. Pokud by KSČM nemohla říci svojí pozici, tak k čemu by reálně byla," uvedla, že programové dohody musejí být písemné i s konkrétními termíny realizace.

I když si podle svých slov nepřeje spolupráci s SPD ani s podnikatelským projektem za miliardy, chce, aby země měla stabilní vládu. O Babišovi na druhou stranu uvedla, že v životě neslyšela nikoho tak slibovat a reálně nic nedělat.

V případě, že bude zvolena, nehodlá rezignovat na funkci v Evropském parlamentu ani se vzdát kandidatury v připravovaných evropských volbách. Cítí, že svou práci v Bruselu odvádí dobře a KSČM není podle ní stranou jednoho člověka.