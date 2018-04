Krach jednání o vládě. Babiš: Naše nabídka byla velkorysá, ČSSD ale chtěla vnitro

Hnutí ANO a ČSSD nevytvoří vládní koalici. Lídři stran to oznámili po dnešním večerním jednání. Podle sociálních demokratů ANO nepřistoupilo na žádnou z variant vládnutí, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Zástupci ANO novinářům řekli, že ČSSD odmítla návrhy hnutí, protože chtěla získat post ministra vnitra.

"Hnutí ANO odmítlo veškeré naše konstruktivní nabídky, a nám nezbývá nic jiného, než zítra (v pátek) na jednání vedení sociální demokracie navrhnout ukončení jednání s hnutím ANO," uvedl Hamáček po přibližně dvouhodinové schůzce, které se po návratu z dovolené účastnil také premiér v demisi Babiš.

Hamáček dodal, že ČSSD hnutí ANO nabízela takové varianty složení kabinetu, v nichž by nefigurovali předsedové obou stran. Jednou z podmínek ČSSD bylo také to, aby premiérem nebyl trestně stíhaný Babiš. "My jsme navrhli panu premiérovi, aby v případě, že ta jeho kauza postoupí k soudu, a on bude tím prvoinstančním soudem odsouzen, aby dal záruku, že v takovémto případě z funkce premiéra odstoupí. Ani na tuto nabídku nereagoval," řekl Hamáček.

Podle Babiše se hnutí ANO snažilo vyhovět požadavkům, které sociální demokraté vznesli před jednáním. Zdůraznil, že ČSSD dostalo nabídku na pět ministerských postů - ministerstva spravedlnosti, sociálních věcí, zahraničí, zemědělství a kultury. "Celé jednání bylo o tom, že ČSSD chce post ministra vnitra pro Jana Hamáčka. Nechápu obsesi ČSSD tímto postem," podotkl trestně stíhaný Babiš.

Předseda ČSSD Hamáček Babišovo tvrzení odmítl. "Nechtěl jsem ministerstvo vnitra pro sebe, jak říká Andrej Babiš. Požadavky ČSSD směrem k ministerstvu vnitra neměly personální důvody," uvedl Hamáček na twitteru. "Že je to nesmysl, o tom svědčí i naše nabídka, že ve vládě nebudou předsedové stran. Jednání zkrachovala kvůli neochotě ANO řešit problém s trestně stíhaným premiérem," reagoval Hamáček.

Statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola po jednání konstatoval, že strana kabinet s hnutím ANO nevytvoří. "Je tedy zřejmé po dnešním večerním jednání, že ČSSD zůstává v opozici," řekl Podle něj je na Babišovi, aby našel odpovídající řešení patové situace.

Babiš uvedl, že další jednání o vládě se budou odvíjet od stanoviska poslaneckého klubu ANO a také postoje předsednictva ČSSD. Širší vedení ČSSD by mělo o dnešní nabídce ANO jednat v pátek. Babiš také řekl, že požádá o schůzku prezidenta Miloše Zemana.

O účasti ČSSD ve vládě měl podle původního plánu jednat kromě předsednictva strany i její sobotní sjezd. Pak se mělo konat také vnitrostranické referendum. Pokud se ale v pátek širší vedení strany rozhodne jednání s ANO skutečně ukončit, není podle Hamáčka důvod, aby se referendum konalo.