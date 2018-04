Kritika ze Slovenska: KSČM je od revoluce nejblíže k moci. Slušní politici by s ní neměli jednat, píše SME

Čeští komunisté podle deníku nejsou nebezpečnou stranou z padesátých let, nejsou to ani nadšenci z poválečného období, kteří věřili, že jen Sovětský svaz může přinést osvobození od nacistů. Současné komunisty list označil za komunisty normalizace.

„Navenek hlásají revoluci, u svých voličů hnojí políčko nostalgie po předešlém režimu, kdy sice neměli svobodu, ale měli pseudojistoty, nadbíhají Rusku, Sýrii či Severní Koreji. Uvnitř ovšem jejich revoluční nadšení vyprchalo a jde jim o udržení moci. Přizpůsobí se, protože udrží teplé místo v parlamentu, nyní se možná dostanou i ke státním funkcím,“ napsal Sme. Dodal, že komunisté najednou netrvají na odchodu země z NATO ani z EU.

Podle listu komunisté v moderní historii českého parlamentarismu sehrávali úlohu strany, s níž nikdo sice do vlády nepočítal, ale čas od času bylo možné se s nimi dohodnout. List dodal, že komunisté jako strana hlásící se k diktatuře by měla být rozpuštěna, a když už se dostala do parlamentu, slušní politici by s ní neměli jednat.

„Od Babiše se slušnost nečeká, ten jde po moci a zapomněl na vlastní ujištění před rokem, že na komunistech vládu nepostaví,“ poznamenal deník. Za smutnou označil skutečnost, že pro nejstarší demokratickou stranu Česka, ČSSD, je problémem stíhaný premiér, ale již nikoliv podpora obdivovatelů diktatury.