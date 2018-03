Manažeři odmítli obžalobu v kauze kolem Ratha. „Tendry jsme vyhráli poctivě,“ tvrdí

Manažeři zdravotnických firem Jindřich Řehák a Martin Jireš odmítli obžalobu v korupční kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Tvrdí, že jejich firmy tendry vyhrály v poctivé soutěži a že úplatky za získání zakázek nepředávali. Uvedli to v závěrečných řečech, které dnes před Krajským soudem v Praze začali přednášet obžalovaní. Kromě Jireše s Řeháka je přítomný ještě Rath a Lucia Novanská, která však závěrečnou řeč odmítla pronést.

Jireš ze společnosti Puro-Klima podle obžaloby předal úplatek šest milionů korun, aby jeho firma vyhrála výběrové řízení na dodávku vybavení do kladenského domova pro seniory a jednoho z pavilonů kladenské nemocnice. Manažer to odmítá a tvrdí, že se vše odehrálo podle zákona. "Zvítězili jsme v tendru a podle smlouvy jsme to vybavili. Všechno proběhlo naprosto standardně, dodnes všechny přístroje slouží," uvedl v závěrečné řeči Jireš.

Uvedl také, že soud pracuje s presumpcí viny a je přesvědčen, že zakázky byly zmanipulované, protože se našly u Kateřiny Kottové a jejího manžela Petra peníze. „Pro soud není důležité, co se opravdu stalo, ale to co zaznělo v odposleších,“ prohlásil Jireš.

Jednatele firmy Hospimed Řeháka obžaloba viní z toho, že uplácel, aby jeho firma dostala zakázky na dodávky vybavení kolínské a kutnohorské nemocnice. Podle spisu předal úplatek 12 milionů korun. „Zcela kategoricky odmítám všechna obvinění, která jsou mi kladena za vinu,“ uvedl Řehák v úvodu závěrečné řeči.

Jireš i Řehák ve zrušeném rozsudku z roku 2015 dostali 5,5 roku vězení. Podobné tresty jim státní zástupce Petr Jirát navrhl i v nynějším opakovaném soudním jednání. Soud má dnes v plánu, že bude jednat do 12:00. Zatím není jasné, zda se ke slovu dostane Rath. Záležet bude na tom, jak dlouho se před soudem bude hájit Řehák. Závěrečné řeči obžalovaných budou před soudem pokračovat i příští týden, kdy je jednání naplánované od pondělí do čtvrtka.

Krajský soud v Praze nejprve v roce 2015 uložil Rathovi 8,5 roku vězení a přísné tresty vyměřil i většině dalších obžalovaných. Původní verdikt v roce 2016 zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Případ se tak dostal zpátky k soudu, který původně vynesl odsuzující rozsudek.

V případu figuruje 11 obžalovaných. Policie všechny pozatýkala v květnu 2012. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013. Podle státního zástupce Rath, Kottovi a Novanská, jejíž firma podle spisu organizovala některé zmanipulované zakázky, nastavili systém na ovlivňování tendrů. Systém podle Jiráta fungoval tak, že Kottovi přizpůsobovali veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory 'velkým hráčům', kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali "křoví".