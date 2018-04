Menšinová vláda ANO a ČSSD? Nejlepší varianta pro zemi, nejhorší pro ČSSD, říká politolog

„Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM je nejlepší možná koalice ze všech špatných, které reálně hrozí. Byla by to koalice jakžtakž proevropská a je jistá naděje, že zůstaneme v jádru evropské integrace,“ vysvětluje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ. Podle něj by šlo zároveň o vládu, která by byla v rámci realistických možností dobrá pro vývoj české demokracie. „Dává naději, že se nevydáme na cestu Polska a Maďarska. Avšak spolupráce s hnutím ANO ve vládě je problematická pro budoucnost ČSSD, neboť tato strana nyní poněkud ztratila schopnost soustředění a orientace, a oboje bude ve vládě jen těžko hledat,“ zdůrazňuje politolog.

Podle něj to ale nutně neznamená, že by ČSSD ve vládě s hnutím ANO musela selhat. „Bude záležet především na schopnostech jejích ministrů. Sociální demokracie může těžit z výhodného postavení menšího koaličního partnera, na němž visí osud celé koalice, pokud se ovšem bude Andrej Babiš a jeho hnutí ANO obávat rozpadu koalice,“ vysvětluje Znoj. V této souvislosti pak zmiňuje, že pořád nevíme, nakolik bude případně Babiš ochoten hledat v krajní nouzi podporu nejen u komunistů, ale především u SPD Tomia Okamury. „V záloze je totiž pořád tzv. sněmovní koalice těchto stran, která pomohla ustavit orgány dolní komory,“ dodává Znoj.



Jde o scénář, kterému musí sociální demokraté případně předejít v koaliční smlouvě. Jan Hamáček nám v minulém týdnu na dotaz, který právě na tento problém jakékoli budoucí vlády upozorňoval, řekl, že budou požadovat záruky, které Babišovi znemožní účinně koaličního partnera obcházet. Zároveň to ale podle předsedy sociální demokratů neznamená, že by nemohly oba koaliční subjekty v některých případech postupovat samostatně, respektive své kroky koordinovat s opozičními formacemi.

Ostatně předseda poslaneckého klubu hnutí ANO a pravá ruka jejího předsedy Jaroslav Faltýnek na sklonku minulého týdne připomněl, že k podobným situacím docházelo také v minulém volebním období, tedy v čase většinové vlády Bohuslava Sobotky složené ze sociální demokracie, hnutí ANO a lidovců. Ať už to v tomto ohledu dopadne jakkoli, spor se v těchto hodinách vede o jinou věc: zatímco ČSSD požaduje pět ministerských křesel, hnutí ANO nabízí pouze čtyři.



Předseda hnutí ANO navíc váhá, zda sociálním demokratům přenechat finance nebo vnitro. Nárok na jeden z těchto resortů sociální demokraté odůvodňují tím, že chtějí zmírnit střet zájmů premiéra v demisi a předsedy hnutí ANO, a to nejen v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. „Vyjednávání jsou před uzavřením a dohoda nejen v programových otázkách, ale i v otázkách personálních se také rýsuje,“ glosuje situaci Znoj s tím, že hlavní balvan zdlouhavých vyjednávání je již evidentně odvalen.



„Andrej Babiš jako premiér už není problémem pro ČSSD, neboť ta bude mít zřejmě ministerstvo vnitra. To je argument, který přesvědčí přesvědčené, ale co řeknou ostatní? Hlavní neznámou pořád zůstává, zda nové vedení ČSSD bude mít dost argumentů, aby o výhodách vládní koalice s hnutím ANO byli přesvědčeni nejen delegáti sjezdu, a hlavně aby dohodu schválili členové v referendu,“ připomíná Znoj.

A vyloučit stále nelze, že to budou právě řadoví členové sociální demokracie, kdo nakonec projekt společné vlády jejich strany s trestně stíháným Babišem takříkajíc zařízne. Ostatně pokud si tento scénář oficiálně všichni klíčoví aktéři odmítají připustit, v zákulisí přiznávají, že jde o hlavní neznámou celého příběhu. Babišovi by v takovém případě nejspíš nezbývalo, než sestavit menšinou vládu, která by se opírala o formace situované na obou okrajích české politiky, tedy nejen o komunisty, ale také o SPD.



Neblahý dopad by to nemělo pouze na vývoj české politiky doma, ale také na její reputaci v zahraničí. Což si Babiš evidentně uvědomuje. Druhou variantou by byla cesta k vypsání předčasných voleb. „Pokud se Andreji Babišovi nepodaří sestavit vládu s důvěrou na tento druhý pokus, vydáme se na cestu k předčasným volbám. Jenomže nikdo zatím neví, jak k nim dospějeme, když se sněmovna nerozpustí a prezident prohlásil, že předčasné volby nepřipustí,“ uzavírá Znoj rozhovor pro INFO.CZ.

Možná se sluší doplnit, že nejčistším způsobem, jak dospět k předčasným sněmovním volbám, je dohoda nejméně 120 poslanců, kteří budou souhlasit s tím, že se sněmovna sama rozpustí. Otázka je, kdo by pro takový scénář hlasoval. Babišovo hnutí ANO disponuje osmasedmdesáti poslanci. Lze si představit, že by pro předčasné volby teoreticky mohli hlasovat také zástupci SPD, Pirátů a ODS. Postup ostatních subjektů nelze dopředu odhadnout, pokud by se totiž předčasné volby skutečně uskutečnily, mohlo by to ohrozit jejich parlamentní existenci.