Měsíc od tragické exploze v Kralupech: policie stále nezná totožnost jedné z obětí ani příčiny výbuchu

Jedna ze skladovacích nádrží explodovala ve čtvrtek 22. března dopoledne. Výbuch v Kralupech je jednou z největších tragédií v průmyslových provozech v Česku za posledních 50 let. Rumunské ministerstvo den po výbuchu uvedlo, že pět obětí výbuchu byli rumunští občané. Nádrž, jež vybuchla, byla několik let mimo provoz. Sloužila ke skladování pohonných hmot vyrobených v rafinerii. Externí dodavatelé pracovali na jejím případném uvedení do provozu.

"Podařilo se určit totožnost pěti ze šesti obětí. U jedné oběti čekáme na zjištění totožnosti přes genetiku," řekla Pučelíková. Policie podle ní také čeká na znalecké posudky kvůli zjištění příčiny výbuchu. "Spolupracujeme s hasiči a inspektorátem bezpečnosti práce," uvedla mluvčí. Pučelíková zatím nechtěla zveřejnit ani předběžné verze, se kterými policie pracuje. "Čekáme na výsledky znaleckých posudků, bylo by to předčasné," uvedla.

V interním vyšetřování pokračuje také Unipetrol. "Zatím žádné novinky nejsou, co vím, tak ani od policie ani od inspektorátu. Vyšetřování pokračuje," řekl mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

Unipetrol již dříve odhadl, že výbuch napáchal škody zhruba za 30 milionů korun. Provoz distribučního terminálu, kde výbuch nastal, obnovila firma pět dní po události, 27. března.

Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v Česku. Roční kapacita obou tuzemských rafinerií v Kralupech a Litvínově je dohromady devět milionů tun ropy, z čehož na kralupskou rafinerii připadá 3,3 milionu tun.