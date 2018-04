Ministerstvo chce lékařským fakultám přidat 500 milionů ročně. Doufá ve více studentů medicíny

Ministerstvo zdravotnictví chce přidat lékařským fakultám 500 milionů korun ročně na zvýšení počtu absolventů celkem asi o 15 procent a platy učitelů lékařství. Garantovat je chce po deset let. Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) by měly být peníze přidány už pro akademický rok 2019/2020, řekl na dotaz ČTK na dnešní tiskové konferenci ke 100 dnům ve funkci. Lékařské fakulty v minulých měsících upozornily na to, že je třeba zastavit stárnutí lékařů a napravit nesoulad mezi platy lékařů-učitelů a jejich kolegů v praxi.

„V současném módu s počtem absolventů nebudeme schopni zajistit dostatečnou reprodukci lékařů, kteří odcházejí,“ vysvětlil ministr. V minulém školním roce studovalo na lékařských fakultách přes 21.000 lidí, absolventů bylo přibližně 2500. Fakulty přijímají asi každého desátého až patnáctého zájemce.

„Předložíme do vlády ještě v tomto pololetí akční plán pro navýšení počtu absolventů. Chceme dedikovat peníze, které půjdou ne univerzitám, ale přímo lékařským fakultám,“ dodal ministr. Peníze by podle Vojtěcha měly být garantované na deset let, aby fakulty měly jistotu, že když studenty naberou, budou mít na jejich studium peníze.

„Dotace fakult fakticky nedosahuje ani ministerstvem školství deklarovaný normativ na studenta,“ řekl ČTK předseda Asociace děkanů lékařských fakult Aleksi Šedo. Připravovaný návrh je podle něj nadějný krok k sanaci vnitřního dluhu fakult. „Jeho úspěšnost předpokládá faktické směrování tohoto mimořádného prostředku fakultám, ale i garanci, aby paradoxně prostředky plánu nebyly kanibalizovány poklesem jiných kapitol univerzit,“ dodal. Podle něj by byl počet studentů potřeba navýšit o pětinu až čtvrtinu, aby se podařilo pokrýt odchody lékařů do důchodu.

Nyní dostávají fakulty podle děkanů asi dvě třetiny toho, kolik na zajištění studia potřebují. Zbytek získávají hlavně od studentů ze zahraničí, kteří studují anglické studijní programy. V loňském akademickém roce jejich bylo asi 3400.

Problémem jsou podle ministra i děkanů také platy učitelů lékařství. Nastupující asistenti na fakultě mají tarifní plat kolem 23.000 až 27.000 korun hrubého. Plat se zvyšuje po dosažení titulu docenta, což trvá obvykle deset až 15 let. Stoupne na přibližně 45.000 korun, u profesorů na 50.000 až 60.000 korun. Fakulty jim často ale mohou nabídnout jen částečné úvazky. Lékaři z klinické praxe proto často kombinují výuku s úvazkem v nemocnici. U teoretických oborů to ale často není možné.

Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se bude nedostatek lékařů i lékařů-učitelů s jejich stárnutím prohlubovat. Už teď je docentům lékařských fakult v průměru 55 let, 14 procentům je přes 70 let. U profesorů je průměr 63 let, nad 70 let je 17 procentům z nich.