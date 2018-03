Ministr zemědělství chce audit Státního pozemkového ústavu. „Je to jediný způsob, jak získat reálný obraz o jeho fungování,“ řekl

„Státní pozemkový úřad je apolitický úřad, jeho obsazení není součástí žádných vyjednávání. Myslím, že paní ředitelka svou pozici v této souvislosti přeceňuje,“ uvedl ministr. „Sama nejlépe ví, že naše debata o jejím výkonu funkce se týkala výhradně jejího profesního působení,“ dodal.

Milek se s ředitelkou setkal stejně jako s dalšími řediteli podřízených organizací. Informoval je o prioritě vlády zabezpečit „maximálně funkční a efektivní úřady s transparentním hospodařením“. V souvislosti s tím je také upozornil, že bude postupně v jednotlivých organizacích právě tyto oblasti prověřovat, stejně byla informována i ředitelka SPÚ, uvedlo ministerstvo. Maradovou prý zároveň požádal o vysvětlení některých skutečností, vyplývajících z podnětů, které obdržel.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dnes naznačil, že za koncem Maradové může být financování úřadu. „Doufejme, že to financování bylo v pořádku, já mám značné signály, že nebylo,“ poznamenal premiér. Milek ČTK ráno řekl, že vnitřním auditem úřad prošel naposled v roce 2015. Nynější audit by se měl zaměřit na hospodaření úřadu. „Je to jediný způsob, jak získat reálný obraz o fungování SPÚ a v době, kdy se paní ředitelka staví do role politické oběti, to považuji za nevyhnutelné,“ vysvětlil Milek.

Státní pozemkový úřad spravuje a prodává státní zemědělský majetek, stará se o pozemkové úpravy a řeší restituční žádosti. Sedmačtyřicetiletá Maradová vedla úřad od poloviny června 2014.