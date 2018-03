Murín lhal státnímu zástupci a bránil v prověřování úniku informací, stěžuje si Pavel Zeman

Pavel Zeman ředitele GIBS obviňuje z nedostatečné součinnosti se státními zástupci, a to ve dvou rovinách. „Jednak jde o opakovaná odborná a systémová pochybení vyplývající z nedostatečné odbornosti příslušníků GIBS i jeho vedení a nepřijetí odpovídajících opatření a jednak jde o neodůvodněné postupy v trestním řízení, které vyvolávají otázky o jejich smyslu a účelnosti, o snaze opatřovat informace nepotřebné k výkonu působnosti GIBS v konkrétním trestním řízení a o možné manipulaci s některými řízeními,“ píše Zeman v dopise premiérovi v demisi.

Na tyto otázky přitom nelze podle Zemana zatím jednoznačně a prokazatelně odpovědět, přesto dle jeho mínění důvodně zpochybňují důvěru mezi dozorujícími státními zástupci na jedné straně a příslušníky GIBS na straně druhé. „Zajisté není nutné zdůrazňovat, že při objasňování závažných forem kriminality, obzvláště v oblasti bezpečnostních sborů, je zachování důvěrnosti informací i důvěry mezi státním zástupcem a policejním orgánem GIBS zcela klíčové,“ pokračuje Zeman v dopise.

V dopise si také stěžuje na Murínovo chovaní v kauze, která spočívala v prověřování úniku informací. Podle nejvyššího státního zástupce ředitel GIBS opakovaně navzdory naléhání státního zástupce odmítal identifikovat osobu, od níž se dozvěděl o úniku informací s tím, pokračuje Zeman, že mu to může učinit problém. „Následně o této osobě státnímu zástupci uváděl nepravdivé informace, tedy lhal státnímu zástupci a bránil v prověřování úniku informací,“ píše se v dokumentu, ze kterého dnes na jednání výboru citoval Babiš.

Podle něj se Murín zpronevěřil všemu. „Své instituci, kterou řídí, zákonu, služební kázni a služebnímu slibu,“ řekl premiér. Expremiér Bohuslav Sobotka z ČSSD naopak připomněl, že Babiš na Murínův odchod tlačil už dříve s tím, že pokud tak neučiní, bude z kauzy ostuda. „Teď jsme v té fázi ostudy. Tohle je vrtěti psem," uvedl Sobotka. Nejedná se přitom o první informaci k Murínově údajným pochybení, která se v posledních dnech objevila v médiích.

Česká televize a Lidové noviny na konci minulého týdne uvedly, že Murín zdržoval vyšetřování. Podle ČT to stojí v podnětu pro kázeňské řízení, který zaslali olomoučtí žalobci experemiéru Bohuslavu Sobotovi (ČSSD). Konkrétně měl šéf GIBS odmítnout v roce 2016 uvést, od koho se dozvěděl, že je tehdejší náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube odposloucháván a sledován.

Podle podnětu, který citovala ČT, tak měl Murín bránit práci vyšetřovatelů. Vyšetřování bylo později odloženo. Laube ani Murín se k tomu nechtěli v minulých dnech vyjadřovat. Premiér v demisi a předseda hnutí ANO vyzval před časem Murína k rezignaci. Tvrdil, že má „vážné a důvodné pochybnosti o jeho profesionální a morální integritě“. Ředitel GIBS nařčení odmítá a mluví o tlaku ze strany Babiše. Ten mu měl údajně říct, že pokud se na odchodu dohodnou, „bude to bez skandálu“, informoval server Aktuálně.cz.

Murín se proto sám obrátil na sněmovní Výbor pro bezpečnost. Jeho dnešního jednání se zúčastnili i nejvýše postavení státní zástupci nebo bývalý premiér Bohuslav Sobotka. Ten tvrdil, že spory mezi žalobci a inspekcí existují. Podle něj to ale není navázané pouze na osobu ředitele GIBS. Samotné jednání provázely kontroverze. Členové výboru Jana Černochová, Pavel Žáček (oba ODS) a Vít Rakušan (STAN) opustili sál, když premiér v demisi začal během otevřeného jednání předčítat část spisu.

Žáček řekl na začátku týdne v rozhovoru pro INFO.CZ, že podle něj mají uniklé informace za cíl ovlivnit veřejnost. „Mám určité pocity z pátku, kdy Česká televize otevřela informace, které byly součástí toho, co jsme dostali od premiéra Babiše před výborem,“ popisoval poslanec. „Někdo způsobil únik materiálů. Já jsem přesvědčen, že to nebyl nikdo z Výboru pro bezpečnost. Podle mého názoru to mělo za cíl ovlivnit jak veřejnost, tak nás,“ dodal.