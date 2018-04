„Nikdy nejsem v koutě,“ tvrdí Babiš. Pro ČSSD má nabídku

Češi nemají vládu s důvěrou už skoro půl roku. A co s tím bude dělat premiér v demisi Andrej Babiš (63, ANO)? V pondělí večer zasedne ke stolu se sociálními demokraty, kteří už jednou vládu s trestně stíhaným premiérem odmítli. Experti tvrdí, že je v totálních koncích. Babiš, u něhož je podle těch, kdo ho znají, vše součástí strategie, ale v rozhovoru pro Blesk naznačil, že vše jde podle plánu…

Co nabídnete ČSSD?

My s něčím přijdeme, ale já si to nechám pro ČSSD.

Bude to ministerstvo vnitra?

Já nebudu vyjednávat s vámi. Já budu vyjednávat s ČSSD.

Zeptám se jinak: myslíte si, že budou s vaší nabídkou spokojeni?

To já nevím. Nám výbor uložil jednat znovu. Já jsem žil v tom, a také pan prezident, že se domluvíme minule. A k mému překvapení to nedopadlo. I když jsme jim chtěli dát jejich vlajkovou loď (ministerstvo práce a sociálních věcí, pozn. red.), to nedopadlo. Tak uvidíme. S něčím tam jdeme.

Jakou čekáte na jednání atmosféru? Socialisté si stěžují, že jste je minule urážel.

To jsou všechno vyjádření pro jejich členskou základnu. Ta jednání byla normální, věcná, nikoho jsem neurážel. To, že pro nás zkušenosti s nimi v minulé vládě nebyly úplně pozitivní, je věc jiná.

Podle politologů jste v koutě a nemáte jinou možnost, než jim dát, co chtějí.

Já v koutě? Já nejsem nikdy v koutě. Věřte mi. A hlavně na mně nezáleží. Záleží na tom, aby měla naše země kvalitní vládu.

Více si přečtěte na webu Blesk.cz.