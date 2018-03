Nikulin i málo peněz na obranu. Ryan česko-americké vztahy chválil, zároveň naznačil, co jim škodí

Oficiální program měl naplánovaný na dva dny, stačilo to ale na to, aby předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan vyslal k českým spojencům jasné poselství. Jeho projevy se táhla nit přátelství. Mezi státy, ale možná ještě silněji jeho osobní se současným velvyslancem Stephenem Kingem. A několikrát připomněl také obranné závazky.

Paul Ryan si návštěvu Prahy viditelně užíval. Zatímco ve Spojených státech se blíží volby, v nichž by měl obhajovat křeslo ve Sněmovně reprezentantů, v Česku je bezmála za hvězdu. A nejvíce se mluví o tom, proč se nesešel s prezidentem Milošem Zemanem.

„Odkázal bych na prezidentskou kancelář ohledně toho, proč jsme se sešli nebo nesešli,“ komentoval v úterý odpoledne na tiskové konferenci ve Sněmovně. Ocenil ale, že se mohl setkat s premiérem v demisi Andrejem Babišem a předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem.

Díky, Stephene

Ryan měl v úterý naplánované tři velké akce. Před projevem ve sněmovně absolvoval dopoledne v Senátu besedu se studenty. Do prostor horní komory se vrátil ještě jednou – na konferenci o roli USA v evropské bezpečnosti.

Všechna tři vystoupení spojují slova, u nichž Ryanovi zjevně záleželo na tom, aby zazněla. Třeba ta o velvyslanci Stephenu Kingovi. „Je dodnes mým celoživotním přítelem. Tento člověk je opravdovým vlastencem a je skutečná třída. Je pro nás opravdovým požehnáním, že ho můžeme mít jako velvyslance Ameriky v České republice,“ pravil ve Sněmovně.

Podobně o Kingovi mluvil podle informací INFO.CZ i na besedě se studenty a nezapomněl na něj ani v Senátu. Ryan není v Česku na oficiální návštěvě. Akci prezentuje jako soukromou cestu. Z jeho řeči i povětšinou tajného programu je patrné, že nebýt přítele Kinga, hledala by se mu cesta do českého hlavního města obtížněji.

Přesto byl milý, vstřícný a rozdával úsměvy na všechny strany. Ocenil spolupráci amerických a československých státníků při vzniku Československa před sto lety, roli Václava Havla v česko-amerických vztazích, ale i české vojáky bojující po boku Američanů v současných válkách.

Dvě procenta

Ryan dal najevo, že USA považují Česko i nadále za spojence. Diplomaticky mu ale naznačil, že ne všechno je tak růžové, jak by mohlo. A to nejen neuskutečněnou schůzkou na Hradě.

Výstižná je především část projevu o Severoatlantické alianci. „Našimi slovy a akcemi jsme ukázali, že stojíme za článkem 5 naší společné bezpečnostní dohody. Tato dohoda je pevná a my vám děkujeme za to, že ji dodržujete. Také jsme všichni slíbili, že budeme dávat dvě procenta na obranu. A Česká republika má konkrétní cíle a jde v tomto ohledu dopředu,“ řekl a jeho poslední slova doprovázel mírný úsměšek.

Česko totiž dlouhodobě alianční závazek neplní. Jeho dosažení vidí nejdříve v polovině příští dekády. Právě to Trumpova administrativa v minulosti kritizovala nejen v českém případě. Chvíli po nástupu nového prezidenta to dokonce vypadalo, že kvůli nízkým příspěvkům USA nemusí v případě nouze přispěchat na pomoc.

Právě tohle byl druhý stěžejní bod Ryanovy návštěvy. Stejně jako Kinga totiž zdůrazňoval obranu a finance všude. „Jsem rád, že jsme nedávno schválili a prezident podepsal legislativu navyšující výdaje na obranu nejvíce za 15 let,“ komentoval na bezpečnostní konferenci v Senátu.

Víra ve vydání Nikulina

A ještě jedno téma zmínil jakoby na okraj. Prohlásil, že věří, že Česko vydá do USA hackera Jevgenije Nikulina. Právě to je v současnosti jedna z hlavních věcí, o kterou nás spojenci žádají. Hrad však lobbuje za to, aby Nikulin zamířil zpět do Ruska, které o něj také stojí.

Ryan zdůraznil, že USA na nikoho rozhodně netlačí, je však jasné, že tady se rozhoduje o další podobě česko-amerických vztahů. Pokud by ministr spravedlnosti „vyslyšel“ Zemanovo přání, byla by to pro spojenectví s USA další velká rána.

Vždyť americká média čile spekulují, že za neuskutečněním Hradem dlouho proklamované Zemanovy návštěvy Bílého domu byla kauza kolem jiného problematického muže - libanonského agenta Alího Fajáda, kterého Američané chtěli vydat kvůli podezření z napojení na teroristickou organizaci. Česko ho nevydalo a on obratem Američanům zmizel.