Novičok versus česká sněmovna. Pravice volá po razantnější reakci, komunisté chtějí vyčkávat

Česká republika měla postupovat razantněji hned poté, co ji Rusko spojilo s chemickou látkou novičok, která byla v Británii použita při otravě dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. ČTK to řekl šéf ODS Petr Fiala. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v reakci na prohlášení premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), že ČR zvažuje vyhoštění ruských diplomatů, uvedl, že už vyhoštěni měli být. Pro razantní diplomatický krok se vyslovují i zástupci TOP 09 či Starostů a nezávislých, naopak šéf komunistů Vojtěch Filip by počkal do vyřešení případu. Hrad záležitost nekomentoval.