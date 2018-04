Nový člen vedení ČSSD Netolický: Konečně nebudou všichni jen servilně kývat předsedovi

Mezi řadové místopředsedy sociální demokracie byl dnes na sjezdu v Hradci Králové zvolen i pardubický hejtman Martin Netolický. Ze své pozice regionálního politika chce i ve vedení partaje bojovat za kraje. „Zásadně mně vadí, že z úst některých představitelů vládní strany se dozvídáme, že kraje jsou k ničemu, že by bylo dobré je zrušit. Tyto fráze vypadají na první pohled jako populistické a nepromyšlené, ale ony právě promyšlené jsou. Já chci žít v zemi, kde je zastupitelská demokracie na všech úrovních. Nechci se vrátit do země, kde v územích budou pracovat podřízené orgány vládě,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ. Jak bude podle něj nové vedení ČSSD fungovat? „Je v podstatě celé nové a je pestrobarevné. Pro mě je to opět výzva, protože konečně bude názorová pluralita slyšet i v grémiu, nebudou tam všichni mluvit jedním hlasem a servilně kývat předsedovi či jinému členovi vedení,“ popisuje.

Na dnešním sjezdu sociální demokracie v Hradci Králové jste se stal místopředsedou strany. Čekal jste to?

Já jsem to nějak extra neprožíval, protože si myslím, že člověk má být připraven na všechny varianty. Původně jsem ani nepočítal s tím, že budu kandidovat. Nicméně zněly hlasy – jak zespoda ze členské základny, tak shora od tehdejšího vedení sociální demokracie, že pokud chci kritizovat, tak mám kandidovat. A to už je potom hozená rukavice, kterou jsem zvednout musel, protože jsem chtěl dokázat všem, že umím převzít zodpovědnost. Ostatně jsem to snad všem dokázal dostatečně v Pardubickém kraji.

Je to pro mě výzva. A protože nejsme v jednoduché situaci, tak o to je větší. Nastoupit do rozjetého vlaku, který je úspěšný a v pohodě, to umí každý. Ale nastoupit do vlaku, který se pomalu rozjíždí a chce se vrátit na výsluní, je mnohem složitější. Doufám, že moje zkušenosti regionálního politika budou prospěšné pro sociální demokracii.

Co konkrétně je podle vás potřeba změnit a jak k tomu vy přispějete?

Jsem regionální politik, takže se chci zabývat kraji, venkovem, městy, obcemi. Vnímám velmi silné partnerství těchto samospráv pro stát. Zásadně mně vadí, že z úst některých představitelů vládní strany se dozvídáme, že kraje jsou k ničemu, že by bylo dobré je zrušit. Tyto fráze vypadají na první pohled jako populistické a nepromyšlené, ale ony právě promyšlené jsou. Já chci žít v zemi, kde je zastupitelská demokracie na všech úrovních.

Nechci se vrátit do země, kde v územích budou pracovat podřízené orgány vládě. To si myslím, že bychom si měli vzpomenout na tuto zkušenost. Je pravda, že už je to více jak dvacet pět let a spousta mladých lidí neví, co to byly národní výbory. Ale vzhledem k tomu, že my jako sociální demokraté vnímáme decentralizaci veřejné správy, tzn. konání všech kompetencí co nejblíže občanovi, vážně, tak chceme tomuto zabránit. To je bod, který jsem si předsevzal. Budu bojovat za místní samosprávy.

Jak hodnotíte dnešní sjezd?

Hodnotím ho pozitivně, protože se ukazuje, že více jak tři čtvrtiny delegátů skutečně chtějí změny. Chtějí, aby sociální demokracie byla moderní levicová strana. Bohužel jsme se dostali do kleští při změně stanov. Opravdu více jak 300 delegátů hlasovalo pro změnu, spíše jednotlivci byli proti nebo se zdrželi. Ale přesto nebyly stanovy změněny, protože je tam ta klauzule, přes kterou se nepodařilo hlasovací kvórum dostat.

Na druhou stranu je to k zamyšlení. Rozhodně cítím atmosféru ke změnám. Ostatně vedení ČSSD je v podstatě celé nové a je pestrobarevné. Pro mě je to opět výzva, protože konečně bude názorová pluralita slyšet i v grémiu, nebudou tam všichni mluvit jedním hlasem a servilně kývat předsedovi či jinému členovi vedení. Ale budou jednotlivé názorové proudy.

Nebude až moc velká roztříštěnost na škodu?

Rozhodně to nebude komplikace, naopak. Myslím, že je potřeba vnímat všechny členy vedení jako osobnosti a partnery. Já jsem připravený přesně takovým způsobem postupovat vůči Jardovi Foldynovi, Jirkovi Zimolovi, kolegyni Fialové i předsedovi Hamáčkovi.

Na začátku sjezdu shrnulo vedení vyjednávání o vládní koalici ANO, která ve čtvrtek zkrachovalo. Dnes to na sjezdu působilo, jako byste si všichni oddychli, že nemusíte ve vnitrostranickém referendu hlasovat o dohodě o spolupráci. Také to tak vnímáte?

Já jsem očekával, že jednání buď zkrachují, nebo dohodu neschválí členská základna, protože v ČSSD opravdu není poptávka po tom, aby se vládlo s hnutím ANO, zvlášť za situace, v níž je. V tuto chvíli je hegemonem české politické scény a má takové preference, jaké má.

Především bych jim přál, aby nezpychli a vnímali politickou situaci jako takovou a snažili se komunikovat a mluvit. Politika je umění možného, rozhodně stát není v žádném případě firmou. Musíme si uvědomit, že stát je společenství lidí a pokud spolu chtějí vycházet, tak se musí spolu normálně bavit. A ne tak, že jeden je povýšený a druhý shazován a atakován slovními výstřelky.

Budiž výsledek jednání s ČSSD poučením pro ANO. Jestli najde partnera na stávající politické scéně, se ukáže časem. Pro nás jako sociální demokraty z toho vyplývá jediné: budeme suverénní opoziční strana, která bude předkládat témata a kritizovat vládu v případech, kdy si to zaslouží. Samozřejmě nebudeme opozicí za každou cenu, budeme konstruktivní.