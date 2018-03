Odboráři požadují zvýšení minimální mzdy o 1500 korun. Naprostý populismus, zlobí se zaměstnavatelé

„Je to naprostý populismus a snahu odborů se zviditelnit. Podezíráme odbory, že jim o životní úroveň zaměstnanců s minimální mzdou nejde. Pokud by jim skutečně šlo o to, aby si zaměstnanci za jednoduchou, nenáročnou a nekvalifikovanou práci mzdově výrazně přilepšili, pak by místo toho prosazovali snížení odvodů,“ řekl ČTK mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Snížením celkové odvodové zátěže by si podle něj mohli výrazně polepšit všichni zaměstnaní lidé.

Průměrná mzda loni ve čtvrtém čtvrtletí 2017 poprvé přesáhla 30 000 korun, meziročně vzrostla o osm procent na 31 646 korun. „V přepočtu na euro je hodinová minimální mzda v ČR 2,78 euro (71 korun). Lze tak říci, že ČR má šestou nejnižší minimální mzdu v rámci EU, bez ohledu na způsob přepočtu. Neodpovídá to produktivitě práce ani výkonu české ekonomiky,“ uvedl Středula.

Navíc předchozí vláda podle něj slíbila, že minimální mzda bude zhruba nad úrovní 40 procent průměrné mzdy. Ta ovšem loni výrazně stoupla, a minimální mzda tak loni tvořila podle odborářů zhruba 38,6 procenta průměrné mzdy. „Takže i z toho důvodu požadujeme nárůst. A hlavně by se mělo vyplácet pracovat,“ dodal Středula.

Zvyšování minimální mzdy podle komory paradoxně škodí právě zaměstnancům pobírajícím minimální mzdu. Prokázala to podle ní studie Vysoké školy ekonomické z roku 2015. Zaměstnavatelé kvůli zvyšování minimální mzdy nejprve zkracují zaměstnancům úvazky (snižuje se počet odpracovaných hodin), poté jsou tito zaměstnanci propouštěni. Zvýšení minimální mzdy o 100 Kč způsobuje pokles počtu odpracovaných hodin o 0,6 procenta u zaměstnanců a pokles počtu zaměstnanců o 0,4 procenta, připomněl Diro.

Naposledy zvýšila minimální mzdu předchozí vláda loni v srpnu. S účinností od ledna letošního roku vzrostla o 1200 korun na 12 200 korun. Odbory tehdy požadovaly přidání o 1500 korun, zaměstnavatelé se klonili k částce 800 korun. Za minimální mzdu pracuje asi 132 000 lidí, tedy 3,6 procenta zaměstnanců.

Současná vláda v demisi ve svém programovém prohlášení slibuje vytvoření závazných pravidel pro zvyšování minimální mzdy. To dlouhodobě požadují zaměstnavatelé, podle kterých jasná pravidla pro růst pomohou firmám předem odhadnout náklady a připravit se na ně.