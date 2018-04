Odbory se s ČSSD opět shodly na zrušení karenční doby

Zrušení karenční doby patří k požadavkům ČSSD při vyjednávání o účasti ve vládě s hnutím ANO. Odbory návrh, aby lidé dostávali i v prvních třech dnech nemoci náhradu 60 procent základu příjmu, podporují. Zaměstnavatelé jsou naopak proti. Podnikatelé se obávají toho, že by přibylo lidí na nemocenské a že by se mohla zneužívat. Poukazují na to, že už nyní mají nedostatek zaměstnanců a nemocní pracovníci by jim chyběli. Nesouhlasí také s dalšími výdaji.

Náhrada mzdy se v prvních třech dnech nemoci neplatí, od čtvrtého do 14. dne ji poskytují zaměstnavatelé a pak se vydává z nemocenského pojištění. Ministerstvo práce připravilo několik variant. Podle jedné by zaměstnavatelé platili náhradu od prvního do 14. dne, klesly by jim za to ale o něco odvody. Výpadek odvedeného pojistného a výdaje firem by činily dohromady asi pět miliard. Další možnost počítá s tím, že by zaměstnavatelé v prvních třech dnech poskytovali 30 procent základu příjmu, odvody by se jim neměnily. Nemocenská by se pak vyplácela od 12. dne. Podle poslední varianty by firmy dávaly v prvních třech dnech nemoci 60 procent základu, odvody by se jim ale nezměnily a zavedly by se znovu zaměstnancům, shrnula před nedávnem ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ČSSD).

Odboráři a zástupci ČSSD se dnes shodli na tom, že zaměstnavatelé „obhajují ryze ekonomické hledisko pro zachování karenční doby bez jakéhokoliv zájmu o dopady na zdraví zaměstnanců“, uvedla Kašparová. Podle ní argument o zneužívání nemocenských neuznal před deseti lety ani Ústavní soud.

Odbory a ČSSD se shodují také v tom, že karenční doba představuje zátěž hlavně pro lidi s nižším a průměrným příjmem. Kvůli přecházení nemocí mohou být pak náklady na následné léčení kvůli zdravotním komplikacím mnohem vyšší, dodala mluvčí.

O zrušení karenční doby a podobě vyplácení náhrad v prvních třech dnech nemoci se dnes večer chystají spolu znovu jednat vládní vyjednavači ANO a ČSSD. Diskutovat budou také o daních.