Odchod Murína vyvolá personální otřes v GIBS. Šéfa následují další lidé

„Oba patří do užšího vedení inspekce. Rotta si Murín přivedl po nástupu do funkce, je to jeho člověk,“ uvedl nejmenovaný pracovník GIBS. Mluvčí inspekce Ivo Mitáček odmítl tyto informace komentovat.

Otázka je, jak se zachovají Murínovi náměstci Milan Špaček a Martin Šilhavý. Špaček přešel do inspekce z protikorupční policie tři měsíce po nástupu Murína a dostal na starosti speciální operace. To jsou například odposlechy či zkoušky spolehlivosti jednotlivých příslušníků GIBS.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš nedávno označil právě Špačka za možného Murínova nástupce. Uvedl to v Poslanecké sněmovně, když chtěl po premiérovi v demisi Andreji Babišovi vysvětlit, proč nutí Murína k odchodu. Bartoš také zmínil výroky prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, který prohlásil, že vyšetřovatele Čapího hnízda Pavla Nevtípila „dostane do tepláků“, tedy do vězení.