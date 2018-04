Okamura si notoval se Zemanem ohledně vlády ANO, SPD a komunistů. Nelíbí se mu Pelikán, Ťok ani Šlechtová

Předseda Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura a prezident Miloš Zeman se dnes shodli, že doufají ve vznik vlády v rámci spolupráce ANO, KSČM a SPD. Věří, že by mohla vniknout nejpozději do června. Podle Okamury již jeho hnutí většinu programu s ANO projednalo a shoda by mohla být nalezena rychle. Ohledně sporného referenda k mezinárodním smlouvám chce nabídnout, aby výsledek musel ratifikovat Parlament. Pokud šéf ANO Andrej Babiš neosloví SPD, schůzky s ANO a KSČM chce iniciovat Okamura. Řekl to po jednání se Zemanem v Lánech.