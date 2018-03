Okamurova sekta SPD. Museli jsme nakupovat cetky z e-shopu, chtěli podepsaná sebe-udání, tvrdí bývalí straníci

Vedení strany musí tyto počty milovat. Jak se reportérům Seznam Zpráv Slonkové a Kubíkovi podařilo zjistit, špičky strany nutily své členy, aby si nakoupili reklamní předměty z e-shopu SPD, které potom museli přeprodávat dalším zájemcům. Šály, trička, odznáčky. Členové údajně museli nakoupit předměty alespoň za tři tisíce korun během dvou měsíců, peníze pak museli odevzdat současnému poslanci Lubomíru Volnému.

„Členové SPD je museli povinně kupovat a pak je dál prodávat. To bylo příkazem pana Volného,“ potvrzuje pro Seznam Zprávy bývalá koordinátorka SPD ze Severní Moravy Miriam Zemanová.

Tři tisíce korun sice nejsou na první pohled horentní suma, ale při členské základně 15 tisíc členů by tento postup vynesl okolo 45 milionů korun za dva měsíce. Vše navíc bez stvrzenky a na zvláštním účtu, který není svázaný s oficiálním transparentním účtem strany.

„Lidé, kteří nyní v SPD jsou, už začínají chápat, že je to to samé, co se již dělo před několika lety,“ naráží další bývalý člen strany na minulost Tomia Okamury, kterému se před lety pod rukama rozpadlo minulé hnutí Úsvit, když vyšlo najevo, že se ho v podstatě pokouší vytunelovat a mimo jiné uzavírá podivné smlouvy sám se sebou. Okamura opakovaně říkal, že se v Úsvitu neobohatil „ani o halíř“. To ale zřejmě jen proto, že se na jeho plány přišlo.

Zmíněný zdroj reportérů ze Seznam Zpráv, který si přeje zůstat v anonymitě, dodává další příklady praxe v SPD, které opět vyvolávají otázky kolem Okamurových cílů.

„Lidé, kteří za Okamuru kandidovali v krajích, mu na sebe museli napsat kompromitující informace z osobního či pracovního života,“ tvrdí. „Prý proto, kdyby někdo z novinářů či médií na nějakého kandidáta našel špínu, tak aby je mohl bránit.“ Požadavek, který nemohl nikdo, kdo má všech pět pohromadě vyslyšet? Omyl. „Hodně lidí mu to dalo,“ tvrdí zdroj pro Seznam Zprávy.

Tomio Okamura spolu s Radimem Fialou na zjištění novinářů reagoval odpoledne na svém facebookovém profilu. Nijak ovšem nekomentovali a nevyvraceli obvinění samotná, místo toho zaútočili na Seznam Zprávy a bez důkazů zpochybňovali jejich nestrannost. Oba politici společně tvrdí, že reportáž je mstou a součástí mediálního honu na SPD.