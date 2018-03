Padlý ministr Mládek v tichosti vyjednává vládu s Babišem. Expert ČSSD na finance zůstal mimo hru

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek je z čista jasna v centru dění. Právě on má v rukách téma, na kterém nejcitelněji vázne dohoda na programu mezi ČSSD a hnutím ANO. Ke svému angažmá se ale vůbec vyjadřovat nechce. „Omlouvám se, na to nemám mandát. Obraťte se na Lidový dům,“ zní jeho reakce na dotaz INFO.CZ. Komentovat nechce ani to, jakým způsobem byl pro roli vyjednavače osloven a vybrán.

„Pan Mládek je členem expertní skupiny, která má na starosti vyjednávání o daňových otázkách. Stejně jako zástupci dalších expertních skupin byl osloven vedením strany,“ komentuje stručně Mládkovo zapojení mluvčí strany Mikuláš Klang. Předseda a první místopředseda ČSSD Jan Hamáček a Jiří Zimola na dotaz INFO.CZ neodpověděli.

Exministr za partaj vyjednává o daních a financích. Před několika dny pro média připustil, že v této oblasti trvají rozpory. „Jak to říkal Jára Cimrman, zjistili jsme minimálně to, kudy cesta nevede. Pionýři slepých uliček, znáte to, ale i to je důležité,“ uvedl bez většího ohlasu. Zatímco ČSSD chce zavést progresivní daň z příjmu a sektorovou bankovní daň, hnutí ANO naopak daně zvyšovat odmítá. Místo toho chce hledat úspory v provozu státu.

Od sociálních demokratů zní, že Mládek je vzhledem ke svým zkušenostem z ministerského postu vhodným vyjednavačem. Má to ale háček: člověkem, který by se ze své pozice odborného mluvčího ČSSD pro oblast financí nabízel, ale zůstal mimo vyjednávání, je Václav Votava. „Na to, proč se neúčastním vyjednávání, se musíte zeptat pana předsedy Hamáčka,“ uvádí k tomu lakonicky pro INFO.CZ. „Zpracoval jsem pouze pro pana Mládka připomínky k návrhu programového prohlášení vlády, které on obdržel od ANO. Poté mne již nikdo neoslovil,“ říká Votava, s jehož poznámkami teď Mládek tvoří programový kompromis.

„Moje připomínky především obsahovaly naše priority jako progresivní zdanění příjmů fyzických osob (je třeba, aby se daňové břemeno poctivě rozložilo a více peněz zůstalo nízkopříjmovým a lidem s průměrnými příjmy), aby velké korporace více přispěly do státního rozpočtu (a tedy na veřejné služby) a z bank, které mají u nás nadprůměrné zisky, odtékalo méně peněz do zahraničí,“ vyjmenovává tradiční témata ČSSD. Do programového prohlášení podle svých slov navrhoval také sníženou sazbu DPH 10 procent na potraviny.

„Jinak si myslím, že nemáme jít do vlády s trestně stíhaným premiérem,“ říká Votava na závěr větu, kterou je možné číst jako důvod, proč ve vyjednávacím týmu nefiguruje.

Jan Mládek v minulých měsících na veřejnosti příliš nevystupoval. Na konci loňského února ho tehdejší premiér Bohuslav Sobotka odvolal z postu ministra průmyslu a obchodu po sérii neobratných kroků. Ministerský předseda tehdy tvrdil, že není už delší dobu spokojen s tím, jak Mládek resort vede. Poslední kontroverzi vyvolalo Mládkovo prohlášení ve sporu o mobilní operátory. Řekl například, že roaming je „elitářská záležitost“. Jeho náměstek pak radil lidem, aby odjeli do Polska, když chtějí lepší ceny tarifů.

Mládek s kritikou nesouhlasil a tvrdil, že Sobotka se rozhodl podle svých poradců, a nikoliv podle skutečnosti. Exministr tehdy vystoupil i proti Andreji Babišovi, s nímž v současnosti paradoxně čile vyjednává. Po svém odvolání uvedl, že je proti němu vedená mediální kampaň. Na otázku novinářů, kdo za ní stojí, odpověděl, že Andrej Babiš. „Kdybych byl nedůležitý ministr, tak by ji neměl důvod vést,“ dodal. V loňském říjnu skončil Mládkovi i poslanecký mandát.

Není přitom jediným sociálním demokratem, který v minulých měsících odstoupil z vyšších pozic a dnes se ve velkém stylu vrací. Loni v listopadu vystoupil po dvaceti letech ze strany bývalý šéf poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc. Argumentoval tím, že širší vedení sociální demokracie odmítlo odpovědnost za debakl v říjnových volbách a neumožní změnu politiky ČSSD. Dnes je náměstkem ministra spravedlnosti ANO Roberta Pelikána a podle deníku E15 se uvažuje dokonce o tom, že by se Tejc mohl stát ministrem, pokud se ČSSD s ANO skutečně dohodnou na koalici.

Vyjednávat vládu s Babišem pomáhá i Michal Hašek – někdejší jihomoravský hejtman a bývalý místopředseda strany, který je ale v současnosti bez veřejné funkce. Kritik vedení Bohuslava Sobotky a člen platformy Zachraňme ČSSD (mezi zakládající signatáře patří i první místopředseda strany Jiří Zimola) byl podle informací Seznam Zprávy do týmu vybrán Zimolou.

ČSSD a hnutí ANO dnes otevřely další kolo vyjednávání. Vedle už zmíněných programových sporů se naplno řeší i personální otázky. Zatímco sociální demokracie by chtěla obsadit pět ministerstev – a mezi nimi finance nebo vnitro, Babiš jim je ochotný dát čtyři. Finance to ale s maximální pravděpodobností nebudou. Spor se vede také kolem samotné osoby šéfa hnutí ANO.

Sociálním demokratům vadí jeho trestní stíhání. Hamáček se Zimolou už začínají z této pozice ustupovat, protože chápou, že je Babiš pro ANO neodmyslitelným kandidátem. Vstup do vlády ale musí následně schválit vnitrostranické referendum ČSSD a to se na věc dívá jinak. Jak už INFO.CZ popsalo, dojít by tu mohlo k rozporu, který vládní dohodu položí. Z regionů zaznívá kritika na trestně stíhaného premiéra, ale také na hlubší spolupráci s komunisty.