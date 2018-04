Pehe: Krach jednání? Žádné překvapení, Babiš o koalici se sociální demokracií od začátku nestál

Vleklá politická krize a období bez vlády s důvěrou dolní komory jen tak neskončí. Pehe je přesvědčený, že by Andrej Babiš na koalici možná přistoupil v momentě, kdy by se sociální demokraté spokojili s třemi nebo čtyřmi méně významnými ministerstvy a celkově zcela podřadnou rolí ve vládě. „Avšak tlak ČSSD na to, aby jí dal významné ministerstvo vnitra, mu poskytl dobrou záminku k ukončení jednání,“ uvažuje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.

Podle něj tak předseda hnutí ANO dosáhl několika věcí. „Veřejnosti se může jevit jako někdo, kdo chtěl být vůči sociální demokracii štědřejší, než musel, ale ČSSD měla nerealistické požadavky. ČSSD navíc krach jednání nejspíš poškodí u voličů, a jak už víme, většina jejich voličů přebíhá k Babišovi, takže budou-li předčasné volby, ANO může dál posílit i na úkor ČSSD,“ vysvětluje Pehe.



Zároveň je přesvědčený, že sociální demokraty poškodí také skutečnost, že cynicky smlouvali o pět ministerstev, včetně vnitra, výměnou za tolerování trestního stíhání premiéra. „Teď jí nezbylo nic, ani principy,“ zdůrazňuje politolog. Pokud jde o realistické scénáře budoucího vývoje, souhlasí s naší prognózou, tedy že Česká republika směřuje k předčasným volbám.



„Babiš asi nebude ochoten opřít svoji vládu o KSČM a SPD. Poškodilo by ho to hlavně mezinárodně, a vezmeme-li v úvahu, jak moc se snaží v poslední době vypadat jako prozápadní, proevropský politik, nebude to asi chtít připustit. Země proto zřejmě směřuje k předčasným volbám, pokud se nepodaří jednání s ČSSD opět oživit,“ vysvětluje politolog.

Otázka pochopitelně je, jakým způsobem do situace zasáhne prezident Zeman. S ohledem na naši zkušenost, pokud jde o podobné situace v minulosti, nelze vyloučit, že vyrukuje s něčím na způsob úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Ta vznikla v roce 2013, aniž by Zeman její ustavení koordinoval se stranami zastoupenými ve sněmovně. Také proto tehdy nezískala důvěru většiny poslanců.