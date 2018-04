Pelikán končí v politice. „Nedám prezidentovi možnost, aby mě nejmenoval do nové vlády,“ říká

„Není to bezprostřední reakce na jednu věc. Je to zralá dlouhodobá úvaha. Asi před měsícem jsem sdělil premiérovi, že už nemám zájem účastnit se další vlády,“ řekl Pelikán v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

„Tehdy jsem věděl, jak rozhodnu v případu Nikulin, očekával jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce a nechtěl jsem tím zatěžovat jednání o budoucí vládě,“ dodal.

Pelikán soudí, že by ho prezident Zemanem kvůli sporu v kauze údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina nejmenoval do nové vlády. „Jak jsem poznal pana prezidenta, předpokládám, že nebude do budoucna vstřícný k mým potřebám a požadavkům. Ale upřímně řečeno, s tím se dá žít. Řeknu to takhle: Nedám prezidentovi možnost, aby mě nejmenoval do nové vlády,“ zdůraznil ministr.

O Nikulinovo vydání požádalo české úřady Rusko i USA. Prezident Zeman tlačil na vydání Nikulina do Ruska, ministr se ho ale rozhodl vydat do USA. A z Hradu za to byl kritizován.

Nikulin jako munice na Trumpa? Zeman zkritizoval vydání „hackera“ do USA

Dalším důvodem, proč Pelikán odchází z politiky, je názorový rozchod s hnutím ANO, například v postoji k hnutí SPD. „Celkově jsou mé názory tu více tu méně od směřování celého hnutí odlišné. Do určité míry je to v každé straně přirozené, ale od určité míry je to už divné,“ míní Pelikán. S premiérem Andrejem Babišem prý jeho rozhodnutí nesouvisí.

Pelikán rezignuje i na svůj poslanecký mandát, v hnutí ANO zůstane řadovým členem. „Plánuji se vrátit do advokacie a na fakultu, kde mám stále desetinový úvazek a rozšířím si ho zpátky na plný. Budu přednášet,“ nastínil ministr své další plány.