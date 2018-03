Pěstounka bila dvouletou holčičku do hlavy kovovou sponou od pásku, ta zraněním podlehla

Dvouleté děvčátko a jeho půlroční sestru dostala žena a její manžel do pěstounské péče loni v červenci. Byly to dcery mužovy sestry. Žena podle obžaloby starší z dětí fyzicky týrala už od začátku srpna. Když děcko nechtělo jíst, plakalo nebo neposlouchalo, žena ho podle spisu bila po celém těle, strkala do něj, kousala ho do tváří. Dítě mělo četné podlitiny i zlomenou čelist, což mu působilo velké bolesti při jídle.

Vše vyvrcholilo 5. října, přesně v den druhých narozenin děvčátka. Dítě plakalo a odmítalo jíst, načež ho pěstounka zbila koženým opaskem s kovovou přezkou po hlavě, říká obžaloba. Dítě upadlo do bezvědomí, žena s ním pak prudce třásla a polévala ho vodou, aby se probralo, zaznělo v soudní síni.

K údajně dusícímu se děcku nakonec zavolala záchrannou službu na ženinu žádost sousedka. Sanitka převezla děvčátko v bezvědomí do plzeňské nemocnice, kde po pár dnech zemřelo.