Podvod se solární elektrárnou. Trojice se obohatila o 247 milionů, hrozí jí roky za mřížemi

Policie obvinila v případu podvodu se solární elektrárnou na jihu Moravy tři lidi. K získání licence pro elektrárnu předložili nepravdivé dokumenty. Dvojici z nich, hrozí za podvod, odsouzení až na deset let vězení. Jednomu za zneužití pravomoci úřední osoby až 12 let. Škoda je asi 247 mil. Kč. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Policisté zároveň navrhli státnímu zástupci brněnské pobočky Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, aby na trojici podal obžalobu. Podle mluvčího solární elektrárna neoprávněně získala licenci na výrobu elektrické energie ještě v roce 2010, tedy před prudkým poklesem výkupní ceny energie. Podle závěrů kriminalistů z NCOZ byla licence na elektrárnu vydaná na základě předložení nepravdivých dokumentů, a to revizní zprávy a předávacího protokolu. Revizní zpráva, která měla osvědčit bezpečnost celé fotovoltaické elektrárny, byla podle policistů zpracována ještě v době, kdy ještě zdaleka nebyla dokončena. Totéž se týkalo i předávacího protokolu.

„Společnost, které byla licence udělena, tak podle našich závěrů získala neoprávněné obohacení ve výši cca 247 milionů korun, přičemž po dobu garantované délky podpory by výše způsobené škody mohla dosáhnout celkem 534 milionů,“ uvedl Ibehej.

Policie z trestného činu podvodu obvinila jednatele obchodní společnosti, která si zhotovení elektrárny v Jihomoravském kraji objednala, a revizního technika, který vyhotovil příslušnou revizní zprávu. Z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby obvinila úředníka stavebního úřadu, který i přes nedokončenost fotovoltaické elektrárny vydal kolaudační souhlas stavby. Všechny tři policie stíhá na svobodě.

Nejde o ojedinělý případ, brněnský krajský soud řešil a stále řeší další obdobné kauzy. Majitelé solárních elektráren, kteří získali licenci pro jejich provoz do konce roku 2010, měli garantovanou cenu 12.150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se výkupní podmínky zásadně změnily, za megawatthodinu držitelé licence dostávají 5500 korun. Obě částky jsou garantované na dvacet let. Podnikatelé proto spěchali, aby dostali licenci pro provoz solárních elektráren ještě do konce roku 2010.