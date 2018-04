Pohádkový plat pro „poradkyni“ Čejkovou? Ve skutečnosti jde o šetření peněz, brání se ministr

Ministerstvo zemědělství zatím vyplatilo mediální poradkyni Mirce Čejkové za dva a půl měsíce 150.000 Kč. Dnes to uvedl v tiskové zprávě ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO). Na nyní vystavenou smlouvu zatím peníze vyfakturovány nebyly. Podle ní by měla bývalá televizní moderátorka získat 181.500 korun měsíčně s DPH. Na příjem Čejkové dnes upozornil deník MF Dnes.

Podle registru smluv při minimálně odpracovaných 160 hodinách měsíčně činí odměna pro Čejkovou 150.000 korun bez DPH, 181.500 korun s DPH. Maximální výše podle údajů v registru může dosáhnout 450.000 korun bez DPH, tedy 544.500 korun s daní. Smlouva by měla platit zhruba na tři měsíce, do poloviny června. "Paní Mirka Čejková za leden, únor a půlku března pracovala na DPP (dohoda o provedení práce) a účtovala si dvakrát 75.000 korun. Nyní jsme jí nabídli externí smlouvu, tudíž žádná faktura vystavena nebyla," sdělil Milek.

Podle ministra jde ve skutečnosti o šetření peněz, protože propouštěl v rámci systemizace ministerstva jiné pracovníky. Za medializací spolupráce s Čejkovou ministr vidí účelovou kampaň kvůli své nespokojenosti s vedením podřízených organizací.

K situaci se vyjádřil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). "Přikázal jsem panu Milkovi, aby to okamžitě zrušil. Je to hrozné, všem ministrům jsem nařídil, že mají šetřit. Ale vypadá to, že někteří to nepochopili," řekl Babiš serveru Novinky.cz. Ministři mu mají do dnešního večera předložit seznam svých poradců a výši jejich odměn.

Poslankyně Veronika Vrecionová (ODS) v tiskové zprávě uvedla, že peníze pro Čejkovou jsou flagrantním plýtváním peněz daňových poplatníků. "Vzhledem k tomu, že paní Čejková podle mých informací v minulosti úzce spolupracovala s hnutím ANO, nechce se mi věřit, že by jeho předseda Andrej Babiš nevěděl o jejích aktivitách a aktivitách 'svého' ministra zemědělství," dodala.