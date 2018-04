Poradce Čáp popřel, že by Dbalému dával úplatky. Jednalo se prý pouze o dárky a drobné pozornosti

Bývalý šéf České konsolidační agentury Zdeněk Čáp dnes u soudu popřel, že by řediteli Nemocnice Na Homolce Vladimíru Dbalému dával úplatky. Připustil, že mu nosil dárky a platil za něj útratu v restauracích, to prý ale vnímal jako běžnou péči o klienta. Korupci odmítli i další Dbalého spoluobžalovaní, někdejší zdravotnický náměstek středočeského hejtmana Josef Kantůrek a advokát David Michal.

„Ve smyslu obžaloby se cítím zcela nevinen. Tato záležitost mě profesně, lidsky i materiálně poškozuje,“ uvedl Čáp u pražského městského soudu v prohlášení, po jehož přečtení nechtěl odpovídat na další otázky. Zdůraznil, že společnost nectí presumpci neviny, a proto se po svém obvinění musel mimo jiné vzdát svých pozic ve statutárních orgánech a musel si obstarat půjčky na běžný život.

Čáp působil v čele České konsolidační agentury do jejího zániku na konci roku 2007. Obžaloba tvrdí, že nejpozději v prosinci 2007 se dohodl se svým známým ze studia Dbalým, že jej lékař zaměstná v nemocnici jako svého osobního konzultanta. Součástí dohody údajně bylo to, že mu za to Čáp bude platit 20 tisíc korun měsíčně. Později Čáp získal bez výběrového řízení nemocniční veřejnou zakázku na poskytování metodické podpory.

Dbalý si podle státního zástupce Matuly při schůzkách v restauracích převzal od Čápa úplatky v celkové výši nejméně 760 tisíc korun. „Předával jsem mu pouze dárky a drobné pozornosti,“ reagoval Čáp. Zmínil se například o knihách nebo lahvích alkoholu. „Státní zástupce to nazývá úplatky, já to nazývám standardní péčí o klienta,“ podotkl. Ekonomické výsledky nemocnice se podle Čápa za dobu jeho angažmá významně zlepšily.

Také Kantůrek, kterému Dbalý podle obžaloby zadal veřejnou zakázku na poskytování připomínkové a konzultační činnosti s odměnou 70 tisíc korun měsíčně, nechtěl odpovídat na otázky soudu. Policistům dříve řekl, že „smlouvu si přečetl bohužel letmo,“ takže si nevšiml, že navzdory předchozí ústní dohodě s Dbalým zněla na dobu neurčitou. Chybu podle vlastních slov napravil tím, že činnost posléze sám ukončil. „Proto si troufám tvrdit, že moje činnost nemocnici nepoškodila, a tudíž nebyla společensky nebezpečná,“ uvedl. Podle obžaloby předal Dbalému za zadání zakázky bez výběrového řízení úplatek minimálně 360 tisíc korun.

Obžalovaný advokát Michal z kanceláře MSB Legal (dříve Šachta & Partners), který Dbalému údajně přinesl úplatky za nejméně 2,3 milionu, zdůraznil stejně jako Kantůrek, že policie nenašla na penězích zabavených u Dbalého jeho otisky prstů. „Absolutně popírám, že bych dal panu doktoru Dbalému byť jen korunu,“ prohlásil. Skutečnost, že Dbalý měl ve svém diáři u jména advokáta poznámku 'moo' (podle obžaloby slangový anglický výraz pro peníze), nestačí podle Michala k prokázání jeho viny a „spekulace o předávání úplatků nemůže před soudem obstát.“

Advokát také zmínil, že ačkoliv Dbalého poznal jako člověka s velkým elánem, postupně jej zřejmě ničilo nadužívání alkoholu a ke konci prý působil jako zlomený, nemocný muž. Dbalého deník s poznámkami byl podle právníka fikcí, nikoliv pracovním diářem - dokazuje to podle něj mimo jiné i to, že si ho lékař vedl v textovém procesoru Word, nikoliv v Outlooku. Dbalého může soud za přijímání úplatků potrestat až 12 lety odnětí svobody. Michalovi hrozí až osm let vězení, Čápovi a Kantůrkovi až šest let.